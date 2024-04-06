Дополнительные работы при установке окон от экспертов

Как известно, любое дело спорится в руках профессионалов.

Если вы не знакомы с процессом строительства, то вряд ли сумеете создать качественное и надежное сооружение. То же правило действует и в отношении установки окон. В данном процессе немало особенностей, знакомых только специалистам. Так что если вы решили установить пластиковые окна у себя в жилище и нанимаете для этого бригаду, поинтересуйтесь особенностями монтажа стеклопакетов, который они осуществляют. Ниже некоторые детали процедуры, известные только профессионалам, но могущие быть полезными и вам. Стеклопакет – наиболее тяжелая деталь в комплектации пластиковых окон. Он дает самую большую нагрузку и на профиль, и на фурнитуру. Так что при установке окон некоторые специалисты дополнительно комплектуют их микролифтом – специальным устройством, поддерживающим нижнюю створку, когда она открыта.

Таким образом, вес стекла распределяется равномерно по всему профилю и окно закрывается мягко и аккуратно, а створки не провисают. Открывая пластиковые окна, мы редко задумываемся, как это происходит. Данный процесс, скорее, автоматический. Однако если неправильно повернуть ручку окна, его можно просто сломать. Так что установка окон, которой занимаются настоящие мастера своего дела, связана еще с одной деталью – блокиратором неправильного открывания. Благодаря ему, вы просто не сможете повернуть ручку неправильно, а значит, окно всегда будет в рабочем состоянии.

Некоторые специалисты рекомендуют не просто установить пластиковые окна, а еще укомплектовать их специальной противовзломной фурнитурой. Это повышает прочность окон и особенно актуально для учреждений с повышенными требованиями безопасности, например, для банков, магазинов и других коммерческих помещений. Противовзломные фурнитура означает блокировку ручки изнутри, она также предохраняет окна от разрывов и помогает им выдерживать огромные внешние нагрузки. Интересно, что эта функция работает даже при открытой створке окна.

Еще один важный элемент – это, конечно, само стекло. Проверить его несложно. Внешне на нем не должно быть никаких дефектов и повреждений. Стекло образует герметичное соединение с металлопластиковым профилем, так что в стеклопакет не проникает никакая пыль. И последняя составляющая, позволяющая установить пластиковые окна качественно, это уплотнитель. Он изготавливается из высококачественной резины и обеспечивает пластиковым окнам нужную герметизацию.