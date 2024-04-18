Пластиковые окна с подогревом

Панорамный тип остекления в последнее время пользуется большой востребованностью. Особенно он актуален для загородных домовладений. При этом потеря тепла через такие оконные конструкции доходит до 45 процентов, что, в свою очередь, повышает затраты на отопление. Решить данную проблему и создать в доме благоприятный микроклимат можно за счет окон с подогревом, которые способствуют избавлению от скопления конденсата и формированию комфортной обстановки внутри помещений.

Характерные особенности окон с подогревом

Изделия представляют собой стеклопакеты с наличием электрического обогрева. Они состоят из одной или двух камер и автоматической системы отопления. Инфракрасный элемент, подсоединенный к конструкции стеклопакета, прогревает ее до необходимой температуры. При этом применяется энергосберегающий тип стекла, эффективно удерживающий тепло во время отключения электричества.

Такие системы имеют следующие преимущества:

Барьер для конденсата.

Экономия полезного пространства и электричества.

Несложная эксплуатация и обслуживание.

Равномерный прогрев помещения.

Безопасное применение.

Ремонтопригодность.

Создание благоприятных микроклиматических условий в доме.

Контроль подачи электричества.

Защита от различных механических воздействий.

Долговечность и эффективность.

Принцип действия:

Поверхность стекла на заводе покрывается токопроводящей матрицей при помощи лазерного оборудования. В результате стеклопакет получает способность прогреваться до необходимой температуры при его подключении в электросеть. Нагрев стекла регулируется автоматически с помощью терморегуляторов, благодаря чему оптимизируются затраты электрической энергии. Стекло, после нагрева до нужного температурного режима, излучает электромагнитные волны, которые образуют тепловую энергию.

Возможности ПВХ окон с подогревом

Основные положительные факторы подогреваемых оконных систем:

Дополнительный обогрев. Он осуществляется равномерно, из-за чего зимой на стеклопакетах отсутствуют морозные узоры, которые уменьшают светопропускную способность окон. Наличие нагревательного элемента не отражается на эстетичном оформлении конструкции.

Антиобледенение. Такая оконная система предотвращает образование на стеклах наледи. Она успешно защищает от ледяных пластов отливы, подоконники, наличники и створки. При этом нет необходимости в очистке внешней стороны стеклопакета ручным способом. Стоит только позаботиться о качественной укладке гидроизоляционного материала.

Антивандальные качества. Конструкция изготавливается из многослойного стекла с максимальным уровнем прочности, поэтому она отлично переносит механические воздействия. Ее почти невозможно повредить, за счет чего снижается вероятность взлома. Если даже разбить такое окно, то сразу же срабатывает сигнализация, которая отпугивает воров.

Антиконденсат. Оконная система с подогревом, за счет образования теплых воздушных масс, способствует формированию и поддержке оптимальной влажности в помещении. Наличие сухих подоконников, откосов и окон считается отличной профилактикой от распространения плесени и грибковых отложений.

Селективность. Данное качество окон с подогревом заключается в отсутствии потребности регулярного включения системы. Даже в выключенном режиме, она отлично поддерживает нужный температурный формат, сохраняя при этом тепло. Этот фактор создает возможность отказаться от беспрерывного применения энергии, таким образом ее расходование идет очень экономно. В летний период года селективность тоже имеет значение. Теплый поток воздуха не поступает в помещение, благодаря чему можно не использовать кондиционеры, что также значительно сокращает расходы на оплату по квитанциям.

Комфортность. Отсутствие конденсата на стеклопакетах способствует сохранению в доме оптимальных микроклиматических условий. При использовании подогреваемых конструкций, уют и комфорт будут ощущаться даже в непосредственной близости от блоков окон. Можно расположиться на кресле в этой зоне для отдыха или создать рабочее место. При этом не придется включать электрические лампы, потому что будет достаточно естественного освещения – это также значительно экономит бюджет.

Антипрослушка. Данное свойство окон ПВХ с подогревом актуально для крупных компаний, которые занимаются секретными разработками. Такие конструкции отличаются стойкостью к лазерным лучам и не допускают внутреннего прослушивания. Поэтому они часто устанавливаются в фирмах, осуществляющих работу с конфиденциальными данными.

Сфера применения

Подогреваемые оконные системы используются для установки:

На балконах и лоджиях. За счет их применения, можно из пристройки создать полноценное жилое пространство.

В мансардных помещениях. Это способствует проникновению дневного света и уменьшает нагрузку на окна, так как очистка от снежных наслоений будет осуществляться в автоматическом режиме.

В оранжереях и зимних садах. За счет таких окон оптимизируется режим влажности и температуры, поступает достаточный объем естественного света.

В зенитных фонарях. Это избавляет их от необходимости очистки наледи ручным методом и способствует беспрепятственному проникновению света.

В спортзалах и бассейнах. Наличие подогреваемых ПВХ окон создает нормальный микроклимат внутри таких помещений, нормализует уровень влажности и предохраняет их от распространения конденсата и плесени. Также они способствуют оптимальному пропуску света.

Окна ПВХ с подогревом являются современной инновационной разработкой. С помощью них есть возможность создания комфортных условий в любом помещении, и избавлении его от скопления конденсата. Кроме того, такие системы смотрятся презентабельно и эстетично. Они способствуют значительной экономии расходования электричества.