Окна в Ростове-на-Дону
Пластиковые окна от СуперМаркет Окон
Это самый широкий выбор пластиковых окон на Юге России и широко-развитая региональная оконная сеть с исключительно собственными монтажными бригадами и собственной службой по контролю качества монтажных работ.
Благодаря этому, вот уже более 19 лет Клиенты компании могут подобрать для себя пластиковые окна по лучшим ценам и с безупречным качеством монтажа, с любым внешним видом, максимально удобной формой оплаты и максимально соответствующие своим потребностям и желаниям.
Цены на наши пластиковые окна
Citilux 58
Citilux 58
Citilux 58
Citilux 58
RONDO TREND
RONDO TREND
RONDO TREND
RONDO TREND
Veka WHS-60
Veka WHS-60
Veka WHS-60
Veka WHS-60
Aluplast 60
Aluplast 60
Aluplast 60
Aluplast 60
Schuco CT-70 Classic
Schuco CT-70 Classic
Schuco CT-70 Classic
Schuco CT-70 Classic
Rehau Blitz
Rehau Blitz
Rehau Blitz
Rehau Blitz
KBE — 58 Etalon
KBE — 58 Etalon
KBE — 58 Etalon
KBE — 58 Etalon
Alutech C-48
Alutech C-48
Alutech C-48
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Наши услуги
Мы осуществляем установку окон и дверей “Под ключ”, балконов и лоджий любой сложности, а также роллет и веранд. Монтируем металлокаркасные конструкции для помещений холодного и теплого назначения.
Пластиковые окна в рассрочку
Наши преимущества
Отзывы наших клиентов
Заказал в фирме «Супермаркет Окон» 8 окон с энергосберегающим стеклопакетом. До этого, каждую зиму температура в доме была низкая, а на котле температура 90 градусов. С новыми стеклопакетами в доме стало значительно теплее, а на котле температура не больше 60 градусов. Мы сэкономили деньги на кубометрах газа. Благодарю фирму «Супермаркет Окон» за оказанную услугу.
Я, Животом Алексей Александрович, клиент вашей фирмы «Супермаркет Окон» очень доволен работой Ваших сотрудников: менеджером-консультантом Светланой и ребятами (замерщиком, монтажниками), в общем работой фирмы. Я повторно обратился и остался очень доволен.
Так держать! Не сбавлять своих темпов на этом рынке. Рекомендую Вас, всем своим родственникам и знакомым.
Выражаю огромную благодарность фирме «Супермаркет Окон» за качественное выполнение заказа и отличную установку окон на балконе и его отделку. Особенно понравилось то, что эта же фирма выполнила отделку балкона «под ключ» и предоставила хорошую скидку. Это очень удобно и значительно экономит время. В дальнейшем будем заказывать окна и двери только в Вашей фирме. Спасибо!
Я Соловых Иван Викторович очень благодарен ребятам Бурде Дмитрию и Дубинной Елене за остекление лоджии, за их добросовестную работу. Буду рекомендовать всем знакомым и друзьям.
Благодарю фирму «Супермаркет Окон» за отличную консультацию менеджера и за быструю и качественную работу монтажников и замерщика. Менеджер Лариса приезжала с замерщиком и оформила заказ на месте, нам даже не пришлось выезжать на оформление договора в Гуково, что очень удобно, так как мы проживаем не в самом Гуково, а рядышком. Побольше вам клиентов и процветания фирме!
Монтаж прошел хорошо, работой ребят я осталась очень довольна! Ребята вежливые, аккуратные, внимательные. Менеджер Оля — большая Молодец. Добрая, вежливая! Замерщик померил всё точно, окна в проём вошли идеально. Очень довольна как Ваша фирма выполнила все работы. Ведь мы приобрели не только отличные окна, но и установили откосы на эти окна с двух сторон, пластиковые и металлические. Обращайтесь в эту фирму, не пожалеете, качество очень хорошее и обслуживание тоже. Я рада, что обратилась в вашу компанию!
В Родионово-Несветайской у меня частный дом, по мере возможностей ремонтирую. Когда устанавливали стеклопакеты я обращалась в компанию «Супермаркет окон». Сервис сразу понравился. Ребята посоветовали установить окна Рехау и я не разочаровалась. И звуки с улицы не долетают и теплее стало. Окна изготовили по индивидуальным замерам и за день бригада установила шесть окон. И всё аккуратно и качественно.
Всем привет, не первый раз обращаюсь к фирме «Супермаркет окон» и каждый раз остаюсь довольной! В этот раз очень помогли советы по уходу за пластиковыми окнами, именно благодаря этому сайту узнала много нового и, что не мало важно, полезного! Теперь мои окна будут всегда в отличном состоянии и прослужат еще больше, чем хотелось. Еще раз огромное спасибо!
Хотя у нас в г.Новошахтинске и не особо трескучие морозы, но при установке стеклопакетов мне хотелось купить пятикамерные окна. Тогда и звук не проникает и теплоизоляция идеальная. Заказывала в компании «Супермаркет окон» четыре окна Schuco CT-70 Classic и довольна. Заказ быстро изготовили и бригада всего за день мне установила все окна. Красиво и стильно вышло.
Прежде чем заказать пластиковые окна для своего дома в п. Матвеев Курган я изучила и их разновидности и каталоги компаний по ценам. Поняла где выгоднее и обратилась в компанию «Супермаркет окон», заказала пять окон Deceuninck Eco 60 и довольна. Изготовили быстро и бригада за день все окна установила. Все получилось аккуратно и качественно. Пластик не выцветает.
Приобрела не так дорого квартиру в Ростове-на-Дону. Правда требовался ремонт, в том числе и окна надо было заменить. Чтобы сориентироваться по компаниям я пересмотрела каталоги. В итоге заказала в компании «Супермаркет окон» три окна Citylux-58. Понравился сервис, всё вымеряли, изготовили и в условленное время убрали старые и установили новые окна. Красиво и аккуратно получилось.
Не так давно переехала в п.Артемовский, дом не плохой. Только хотелось заменить старые окна на стеклопакеты. Поспрашивала у соседей, мне все рекомендовали компанию «Супермаркет окон» и работают быстро и цены адекватные. Заказала пять окон CITYLUX и довольна, и звукоизоляция отличная и тепло не уйдет. А установили за день и особых требований к уходу нет, пластик качественный.
Решила с ремонтом квартиры поменять в ней все окна. Обратилась в компанию «Супермаркет окон» и не прогадала. Менеджер Марина направила ко мне специалиста по замеру. Мы с ним согласовали конструкцию окон, установку откосов, подоконников. Подобрали качественную фурнитуру. Он предложил для наших условий он предложил мне профильную систему Citylux как наиболее идеальную по цене. Вскоре в моей квартире стояли новые окна. Друзья одобрили мой выбор и отметили, что стало значительно тише от городского шума и пропали сквозняки. Я довольна качеством работы компании «Супер окна»
Посмотрела по расценкам и качеству окон и сделала заказ в компании «Супермаркет окон». Мне менеджер посоветовал выбрать окна Рехау, для г. Шахты самое то. Я не жалею, что обратилась именно к ним. Замерщик чётко всё вымерял и все четыре окна довольно быстро изготовили. Порадовало, что ребята в течение дня не только убрали старые, но и смонтировали новые окна.
Живу в Родионово-Несветайской и большинство моих знакомых заказывали окна в компании «Супермаркет окон». Я посмотрела, ребята делают быстро и качественно и не сказать, что дорого. Созвонилась, мне понравились оконные системы aluplast. Замерщик всё вымерял точно и с изготовлением окон не задержались. Действительно работники квалифицированные и за день все четыре окна установили.
Купив квартиру на 19 этаже в новостройке Ростова-на Дону, сразу же стало понятно, что установленные там двухкамерные стеклопакеты, никак не помогут сохранить тепло. Посмотрев все предложения на рынке, обратились все же в «Супермаркет окон» так, как выбор там был большой, но нужна была консультация. Во многом нам помогла менеджер Ольга, которая давала советы и рекомендации, а также описывала преимущества разных профилей. В итоге остановились на пластиковых окнах WDS 6S, которые и ветер не пропустят, и в то же время сделают комнаты более светлыми. Установили окна через 3 недели после замеров, при этом сделали это аккуратно и качественно, сразу же настроив их.
Живу в Новочеркасске, увидела как красиво сделали приятельнице балкон. Самой так же захотелось. Узнала и по цене не дорого, оказалось работа компании «Супермаркет окон». Я позвонила, замерщик все быстро обмерял, заказала французское остекление. Изготовили и установили быстро. Бригада всё аккуратно смонтировала. И ребята все уважительные. Довольна.
Вот уже прошел месяц, как мы поставили новые окна. Обращались за услугой в Супермаркет Окон. Нам нужно было поменять окна в двух комнатах, вызвали замерщика, он вместе с менеджером быстро посчитал нам стоимость и подробно проконсультировал по выбору, благо ассортимент у этой фирмы большой. Одних профилей более 10 наименований. Выбрали КВЕ шириной 70, это экологичная марка без свинца и вредного пластика, утолщенная рама, не смотря на то что в Ростове жара, но двор у нас как колодец, продуваемый, и сквозняки бывают нешуточные. Договор нам составили дома, не надо было ехать в офис. О готовности менеджер сообщил заранее, оговорили время и ребята монтажники без задержек привезли стеклопакеты и профиль, в течение дня установили. Теперь в квартире тишина и оптимальная температура!
Очень довольна, что решила обратиться именно в «Супермаркет окон», так как давно уже нужно было в квартире поменять старые деревянные окна на новые пластиковые. Получается так, что окна поменяли на кухне и в двух комнатах. Пообщалась я с менеджером Ириной, она меня по всем интересующим вопросам проконсультировала, после чего я сделала заказ. В течение четырех дней всё было готово полностью. Ребята тут толковые работают, а потом окна поставили быстро и качественно, у меня серьезных претензий нет. Понятное дело, что я всем довольна, поскольку не только окна лучше выглядят, но и теплее в квартире будет. Спасибо!
Я заказала в компании «Супермаркет окон» замену деревянных окон на пластиковые в двухкомнатной квартире. Пообщалась с менеджером Мариной, сделала заявку на приезд замерщика. Замерщик всё старательно и чётко измерил, после этого я заключила договор с компанией, через пару недель рамы были изготовлены. Устанавливали аккуратно и быстро два монтажника-профессионала, четыре окна установили за полдня. Рамы качественные, с отличным уплотнителем и надёжной фурнитурой. Теперь в квартире стало и теплее, и светлее, и шума с улицы почти не слышно. Я благодарна «Супермаркету окон» за отличную работу, они профессионалы своего дела!
Поменяла окна в 2 ух комнатах. Позвонила в фирму «Супермаркет Окон», менеджер Лариса всё подробно объяснила, по ценам сориентировала, остановились на профиле Rehau. Окна смонтировали по договоренности в нужное время, т.к. в квартире шел ремонт. Благодарю за отлично выполненную работу, монтаж выполнен профессионально и аккуратно. Теперь в квартире тепло и красиво!
Как поняла у нас в Ростове-на-Дону оконная компания «Супермаркет окон» делает современные окна и балконы никто еще не жаловался, только хвалят. Поэтому и я заказала у них балкон под ключ. Вообще понравилось и замерщик не опоздал и с заказом не задержали. И бригада смонтировала всё за считанные часы, чувствуется опытные работники и делают все как для себя.
Я с Новошахтинска и давно хотела поменять старые окна в своей квартире на новые, надоели постоянные сквозняки. Друзья посоветовали обратиться в «Супермаркет окон», где они недавно делали заказ и остались очень довольны. На мой звонок ответила менеджер Лариса. Внимательно выслушав мои хотелки она согласовала дату замера . Специалист этой фирмы по замерам произвел осмотр моих старых окон. Мы с ним согласовали применение профильной системы CITYLUX как наиболее оптимальной по цене и качеству, подобрали стеклопакет, фурнитуру, саму конструкцию окон.. Цена меня вполне устраивала. Вскоре приехали монтажники и произвели полный демонтаж и монтаж новых окон. Ребята молодцы, работали на совесть. Все настроили и убрали за собой весь мусор. Сразу же были установлены откосы и подоконник. Квартира преобразилась. Стало тише и комфортнее. Спасибо фирме «Супермаркет окон» за качественную работу
Живу в г. Гуково и наконец-то дошла очередь до остекления лоджии. Прежде всего посмотрела по каталогам чтобы выбрать компанию. Сопоставив цены убедилась, что в Супермаркет окон выгоднее всего обращаться. Перезвонила по холодному остеклению. Приехал замерщик и времени ушло не много, но всё чётко вымерял. После изготовления приехала бригада и за день всё сделали, аккуратно и быстро.
Купила квартиру в хрущевке и, конечно, окна там требуют незамедлительной замены. Долго искала подходящую компанию и выбор пал на «Супермаркет окон». После разговара с менеджером Ларисой, эта компания показалась надежным местом. Лариса, исходя из моих предпочтений, посоветовала фирму Rehau. Договорились на определённое время замера и последующего монтажа. Установка прошла хорошо.
В моей квартире был старый деревянный балкон и выглядел он некрасиво, решила его заменить на современный из пластика. Позвонила в компанию «Супермаркет окон» и после общения с приветливым менеджером Ольгой мне понравился вариант с французским остеклением балкона, выбрала такой вариант и сделала заявку на выезд замерщика. После того как у меня побывал замерщик и обсчитал стоимость работ, был заключён договор. Ждала установки примерно пару недель, не больше, потом со мной созвонились и уточнили когда удобно будет устанавливать рамы. В назначенный день два монтажника демонтировали старый и установили мне новый красивый и белоснежный балкон. Работали чётко, быстро и аккуратно, в течение дня всё сделали и убрали мусор. Балкон получился просто загляденье, не нарадуюсь, настолько он светлый и в квартире стало светлее и меньше шума и пыли. Работой компании я очень довольна.
Мне понадобилось установить оконные блоки на балконе, поэтому я обратилась в эту компанию. Пообщалась с менеджером Ольгой и договорились о времени, когда приедет замерщик. Ольга показалась мне очень внимательным и компетентным менеджером. Замерщик приехал в условленное время, он помимо своей работы дал полезные советы и рекомендации. Когда окна были готовы к установке, со мной снова созвонилась менеджер и мы договорились о приезде установщиков (мне надо было приехать с работы на другом конце Ростова-на-Дону к этому времени, поэтому оговорить время мне было очень важно). Монтируются окна очень аккуратно и со знанием дела, охотно дают контролировать результат работы. Теперь по самим окнам. Никаких сквозняков, об этом даже речи быть не может. Все механизмы работают четко и без лишних звуков. Они очень износостойкие и красивые. Огромная благодарность руководству сайта и персоналу за проделанную работу!
Обратились в «Супермаркет окон» по совету друзей, которым очень хорошо сделали окна. Сейчас можем сказать, что и нас тоже не подвели) Окна качественные во всех помещениях: в спальне, на кухне и в гостиной. Все работы были проведены профессионально, нигде никакого брака или неисправностей нет. Оплатили ту сумму, которая изначально была указана в договоре, который мы заключили после всех замеров. На все ушла одна рабочая неделя. Ирине спасибо за консультации и человеческое отношение. Так же благодарим бригаду монтажников за проведенные работы. Окна красивые, крепкие и функциональные. Не чета прежним старым.
Ребенок в процессы игры мячом разбил окно. По рекомендации подруги решила обратиться в фирму «Супермаркет окон». Меня подробно проконсультировал менеджер Ольга и вместе ней остановились на марке окон Aluplast, которая славится высоким качеством. Я переживала, что замеры буду сделаны плохо, но все прошло хорошо. Монтажник потом с первого раза установил окно.
Тут, в «супермаркете окон»(город Ростов на Дону), заказала себе окна в квартиру бренда Рехау. Спасибо менеджеру Ирине за подробную консультацию, она помогла мне окна у которых реально прекрасная звукоизоляция и теплосбережение. Также хочу отметить монтажников, которые установили окна идеально. Вся работа по установке окон была сделана ровно в оговорённые сроки. Да и цены тут адекватные. Так что однозначно рекомендую
У нас в квартире деревянные рамы уже рассохлись и нужно было срочно их менять. Решили заменить их на пластиковые, стали искать исполнителя и предложение от компании «Супермаркет окон» по цене нам больше всего подошло. Позвонили в компанию, получили обстоятельную консультацию от менеджера Ирины и после этого сделали заявку на замер. Замерщик к нам приехал в первой половине следующего дня. очень толковый и грамотный мужчина, всё точно, как потом оказалось, измерил, назвал во сколько нам обойдутся работы. Сумма устроила, сделали заказ. Окна были готовы в течение 10 дней, монтажники быстро и аккуратно их установили и теперь у нас очень красивые окошки, сквозняков в квартире нет и шум с улицы не слышен. Работой «Супермаркета окон» наша семья очень довольна, компания работает с душой, честно и классно.
Задумала поменять старые окна на новые, из стеклопакетов и обратилась на фирму «Супермаркет окон», читала о них много хороших отзывов. Действительно, мне очень понравилось. Менеджер внимательно меня выслушала и записала на замерщика. На следующий день приехал замерщик, обмерял все мои окна, посоветовал ставить оконный профиль Rehau, как наиболее универсальный для наших условий. Подобрали поставщика фурнитуры. Вскоре мои окна засияли во всей своей красе. Сразу же сделали отливы и подоконники. Стала красота в квартире и тишина. Спасибо «Супермаркету окон» За качественную работу
От бабушки досталась старая 2-х комнатная хрущевка. Естественно, что начинать ремонт следовало с окон, а так как компаний много то немного растерялась и выбрала именно супермаркет окон потому, что у них были представлены разные профили. Замерщик приехал через 3 дня после оставления заказа и именно с ним обсудили, какие же стеклопакеты лучше установить. Учитывая все рекомендации и стоимость заказала все таки профиль КВЕ 58 Etalon, что и прописали в непосредственном договоре с компанией. Устанавливали 3 окна за пол дня и собственно с самими окнами все в порядке, а вот кто будет делать откосы, я сразу не подумала (хотя и предлагали, но не ожидала, что это будет выглядеть так), поэтому пока это выглядит не очень.
Живу в п. Артёмовский, нужно было заказать качественные окна в дом. Посмотрела по каталогам, оценила отзывы и рейтинг компаний. Проанализировав обратилась в «Супермаркет окон» и не пожалела. Обслуживание понравилось сразу, всё до мелочей предусмотрено. С менеджером обсудили качество окон я выбрала Рехау и замерщик не заставил ждать. Замерил все пять окон. В назначенное время приехала бригада и всего за день убрали старые и вставили новые окна. Работают слаженно и не халтурят. Получилось красиво, в доме даже светлее стало. И никаких звуков с улицы не проникает. Окна качественные и уход минимальный.
Живу в Родионово-Несветайской. Когда надумала заменить стеклопакеты, то посоветовалась с соседями. Они тоже недавно меняли. Очень рекомендовали компанию «Супермаркет окон», и по ценам и по качеству окон и работ. Я сходила посмотрела к соседям , всё аккуратно сделано и пластик не желтеет. Перезвонила в компанию и когда приехал замерщик выбрала окна ВДС, заказала четыре штуки. Заказ изготовили не затягивая, сервис понравился. Без напоминаний приехали в указанное время, ребята со своими инструментами, всё под рукой. Работают добросовестно и делают как для себя. За день установили мне окна. Довольна.
Это был первый опыт пользования услугами с компанией «Супермаркет окон». У нас в Гуково не так много компаний, на первый взгляд, судя по отзывам из интернета, показалось всё адекватным. Живем в однушке с супругой, хотелось заменить окна в комнате, и на кухне тоже, чтобы и визуально гармонично получалось, и по надежности от холодов. Помогли нам по всему процессу, процесс взаимодействия с клиентами налажен у них хорошо. Сначала нужно было чтобы замерщик всё отмерил, и после этого уже ждать изготовку. Заняло это около десяти дней, что нормально, мы думали это дольше происходит. Мастера прибыли по готовности, и демонтировали старые и установили новые нам окна. Работали качественно, потому что делали достаточно быстро и всё аккуратно.
Прошлой осенью купила однокомнатную квартиру в г. Гуково. Прежде всего решила сделать ремонт и первым делом поменять стеклопакеты, чтобы быть уверенной в теплоизоляции. Обратилась в компанию «Супермаркет окон», так как в старой квартире именно они делали мне окна и все качественно получилось. Я перезвонила, переговорила с менеджером, выбрала окна ВДС. Приехал замерщик, к определённой дате всё было готово. Ребята привезли окна и в этот же день убрали старые и установили новые. Делают всё аккуратно, даже обои не задели. Перезимовала с этими окнами без проблем и звукоизоляция отменная и тепло.
Спасибо и еще раз спасибо за качественно установленные три окна в квартире. Все мои требования были выполнены полностью. Поставлены сами окна, подоконники, откосы и москитные сетки. Я в старой квартире устанавливала окна и знаю что это такое. Здесь ребята молодцы, запенили подоконники как надо, не пожалели пены. Фурнитура работает качественно. Окна поставлены в оговоренный срок.
Хотели бы выразить благодарность компании «Супермаркет окон» и лично менеджеру Ларисе. Смонтировали нам окна в квартиру, мы результатом остались более чем довольны. Как все было: мы вызвали замерщика, на следующий день он вместе с Ларисой приехал. Все измерил, Лариса составила договор, проконсультировала нас по всем остальным вопросам, мы его подписали. Далее уже приехали рабочие, которые и занялись монтажом окон. По итогу мы заплатили именно те деньги, которые были указаны в договоре. Нигде ничего не придумывали, никаких дополнительных услуг. Не экономили на материалах, все качественное, экологичное и по удобству нам нравится.
Полностью заменили нам старые окна в квартире. Балкон не был остеклен, поэтому заодно занялись работой по его остеклению. Были опасения, что с работами по балкону могут быть проблемы, но, нет, все успешно прошло. Мы качеством довольны. Даже соседи интересовались, кто нам так хорошо окна сделал. Рекомендовали Вас им. Что касается самого процесса, то отмечу профессионализм Ваших сотрудников. Менеджер Марина все четко и понятно разъяснила нам по договору и самой услуге. Рабочие смонтировали все в срок. Не пытались побыстрее уйти, дали возможность все обстоятельно проверить. Окнами мы довольны, еще раз большое спасибо!
Решили с супругой поменять старые окна на новые и обратились в «Супермаркет Окон» Заявку приняли сразу и менеджер Елена назначила время замеров. Замерщик на следующий день обмерял все наши окна. Помог подобрать качественную фурнитуру. Мы согласовали оконный профиль КВЕ, у нас соседи такой ставили и им понравилось. Вскоре бригада монтажников приехала и заменила нам все окна. Стало очень тихо в квартире, особенно понравился режим микропроветривания. Фирма «Супермаркет Окон» это группа настоящих специалистов. Спасибо вам.
В своем доме меняли окна 12 лет назад, но то ли они были так установлены, то ли стеклопакеты не качественный, но этой зимой стало понятно, что их нужно менять снова, а то так улицу обогреваем. В компанию Супермаркет окон обратилась по рекомендации коллеги, которая тоже в прошлом году меняла окна. При первом же обращении сказала, что хочу окна средние по цене, но качественные. Мне предложили профиль Citylux-58, а так как меня вполне устраивали одностворчатые, то вышло еще дешевле. Готовы окна были через неделю и поставлены на следующий же день. Даже по шумоизоляции уже слышно, что окна плотные и качественные.
В г. Новошахтинске купила квартиру, так то не плохая и район престижный. Просто ремонт был нужен, хозяева не напрягались. Чтобы сориентироваться по ценам посмотрела по каталогам и обратилась в Супермаркет окон. Менеджер посоветовал окна Рехау, все этапы от замера до установления не заняли много времени. Компания приличная и использует проверенные материалы.
Живу в п. Матвеев Курган, посмотрела у соседей вставляют пластиковые окна, оценила и качество и скорость работы и поскольку сама собиралась делать окна перезвонила в Супермаркет окон. Замерщик приехал и я выбрала окна КВЕ. Все четыре окна изготовили быстро и перезвонили, мы договорились б установке. И бригада за день мне всё сделали. Получилось аккуратно и красиво и я довольна.
В Супермаркет Окон мы обратились чтобы поменять окна в нашей новой трёшке. Доверяем только им, т.к. они ставили нам окна и балкон на старой квартире и мы знаем как прекрасно работает эта компания. Не подвели и на этот раз. Снова нашим менеджером была Марина, снова прекрасное обслуживание и снова старый, добрый REHAU. Замер, установка всё как всегда быстро. Если понадобится и в третий раз обратимся только в Супермаркет Окон))
Живу в Ростове-на-Дону, задумала установить пластику на лоджию. Чтобы не переплачивать сравнила цены и обратилась в «Супермаркет окон. Понравилось, что компания конкретная и всё делает чётко и не затягивает. Мне посоветовали теплое остекление и я не пожалела. Сделали всё аккуратно и смонтировали за несколько часов. Приятно посмотреть и не так дорого.
Посмотрела по рейтингу и поняла, что у нас по Ростову-на-Дону компания Супермаркет окон имеет положительные отзывы. Да и цена на остекление балкона здесь со скидкой. Заказала холодное остекление и осталась довольна. Замерщик всё точно вымерял и по срокам изготовили.Да и устанавливали считанные часы, бригада опытная и инструменты все под рукой. Мне понравилось.
В прошлом заказывала окна у других производителей, спустя год с лишним на месте сдвигов появились расходы — подоконники просели, отлетели мелкие части и ручка просто выдергивается. решила что надо новые ставить, попала на «супермаркет окон». Заказала, приехал замерщик, посмеялся над старыми окнами, объяснил почему все так пошло, все в халтуре тех производителей и монтажников. Сейчас окна новые стоят, нареканий нет, монтажники люди приятные, но вот мусор некоторый оставили.
Решила в своей квартире заменить старые деревянные рамы на металлопластиковые. Пришла в офис компании «Супермаркет окон» (г. Ростов-на-Дону), объяснила, что хочу заказать два пластиковых окна (в комнату и на кухню) и балконный блок и попросила консультанта порекомендовать мне надежный, но не самый дорогой профиль. Менеджер Ольга дала мне общую информацию о металлопластиковых конструкциях и обратила мое внимание на профиль KBE. Подробная информация, а также стоимость конструкций меня устроила. В этот же день пришел замерщик и снял мерки с моих окон и балконного блока. Затем я оформила заказ на сайте компании. Хочу отметить работу монтажников. Окна они установили качественно, мусор за собой убрали. Качеством окон и работой компании я осталась довольна!
Полтора месяца назад в Супермаркете окон заказывали теплое остекление 2-х смежных лоджий, под ключ. При этом у нас был огромный выбор не только стеклопакетов, но и обшивки, утеплителя, и самого дизайна окон. С этим нам (точнее мне так, как муж работает постоянно) помогала менеджер Ирина. Она все детально описывала, а я выбирала, кстати даже полочки здесь тоже можно заказать. А так, как одна лоджия предполагалась для кабинета, а вторая для использования по назначению, то и внутренний дизайн разнился. Сами стеклопакеты были готовы через 2,5 недели, а вот полностью ремонт делали еще 1,5 недели, что собственно немного для такого объема работ.
Собственно что я, что супруг остались полностью довольны конечным результатом и скоростью работы.
«Супермаркет окон» меняли нам окна по всей квартире с деревянных (советского образца), на современные пластиковые «REHAU». Долго обсуждали с менеджером Мариной детали и всё же пришли к консенсусу — подобрали размер, стеклопакет и тонировку по нашему желанию. Перед установкой окон им пришлось знатно повозиться, чтоб снять деревянные, а были закреплены они добротно. Но ничего, справили аккуратно. Пластиковые окна же были вставлены добротно, качественно. К самому материалу тоже никаких нареканий нет. Всё чисто, без царапин. В целом, работой компании остались довольны и не жалеем, что к ним обратились
Сосед еще в прошлом году сменил окна и платит за газ процентов на 30 меньше чем мы. В этом году и я все же решилась и обратилась в туда же где и заказывал сосед, в Супермаркет окон. Учитывая наш климат и холодные зимы, менеджер Лариса порекомендовала мне рассмотреть вариант самых надежных окон с алюминиевым профилем. Собственно мне не нужны были двухстворчатые окна, вполне достаточно и одностворчатых (на чем уже экономилось около 5 тысяч), а вот на стеклопакете экономить не стала и выбрала все же Alutech W-62. После чего заключили договор с компанией и стала ждать установки. Сами окна были готовы на пару дней раньше оговоренного срока и установлены все 6 окон за один день. При этом установщики работали весь день и сделали это достаточно аккуратно, без никаких кувалд, практически не повредив откосы.
Посмотрим, что будет зимой, но уже сейчас, когда все окна закрыты, шума с улицы не слышно вообще.
Компания «Супермаркет окон» неплохо себя показала, наша семья ещё ни разу не пожалела, что обратилась к её услугам. Мы заказывали здесь остекление нашей двухкомнатной квартиры. Очень благодарны сотрудникам компании, особенно менеджеру Ирине за вежливое обслуживание, а также подробную консультацию и помощь в выборе наиболее подходящих профилей. Срок изготовления окон нарушен не был, никаких претензий не имеем к монтажу, а также аккуратности его исполнения. Монтажники не оставили за собой никакого мусора и грязи, выполнили установку окон быстро. Результат порадовал. Окна современные, полностью отвечают всем своим характеристикам.
Делали ремонт в квартире и обращались в «Супермаркет окон» за балконным блоком и окнами. Очень понравился персонал компании, все, от нашего менеджера Марины, до замерщиков и установщиков, оказались очень профессиональными и компетентными людьми. Никакой волокиты на всех этапах, от подписания договора до монтажа. Сами окна отличного качества, с прекрасной фурнитурой. Монтаж произведён отлично, всё заделано, каждая мелочь учтена. Отработали быстро и слаженно. Редко встречала такое. Дали много советов по правильному уходу за окнами и их правильной эксплуатации, чтобы прослужили дольше. Цены в «Супермаркете окон» очень адекватные и демократичные, в эксплуатации окна прекрасно показали себя, очень приятный сервис в компании и сотрудники. Довольны всем мы
Переехала в Ростов в квартиру, а там окна деревянные, щели и ветер — жуть, обратились в Супермаркет окон, чтобы как-то решили данный эксцесс.
Менеджер-консультант Ольга посоветовала окна CITYLUX, для наших широких окон подошли бы трехстворчатые, на том мы и решили. Сначала выезжал к нам замерщик, потом уже ребята с окнами, монтажники.
Прошлые окна демонтировали быстро (и огромное спасибо, что потом их с собой забрали на выброс). Установили нам красивенькие пластиковые, сразу как поставили — уже с улицы ничего слышно не было, а мы живем над проезжей частью, что было проблемой.
В общем теперь у нас тепло и тихо благодаря классным специалистам, спасибо!
Очень понравилось мне наше сотрудничество. Покупали мы здесь пластиковые окна и балкон для своей старой хрущёвке. Менеджер Марина сработала очень хорошо и оперативно. После обращения к ним, на следующий день к нам домой приехали замерщики. Они выполнили свою работу очень быстро и грамотно. После этого, спустя еще несколько дней к нам приехали их монтажники, которые тоже очень хорошо и справно справились со своей работой. Установили все четко и ровно, нет никаких нареканий. По цене тоже получилось совсем не дорого. Спасибо вам огромное ха хороший сервис. Буду вас рекомендовать однозначно всем желающим.
В связи с полным ремонтом в квартире решили поменять окна. Долго выбирали фирму, но здесь нас так грамотнее всего проконсультировал менеджер Ирина, поэтому остановились на компании «Супермаркет окон». Мы выбрали марку окон Citylux, так как по цене выгодно получается и менеджер положительно отозвался о бренде. Предварительно приезжал замерщик, все не торопясь отмерил. Через несколько установил окна монтажник (немного опоздал, но это не критично). Устанавливал аккуратно, никуда не торопился. Все прошло по всем правилам. Мы, в принципе, довольны установкой. Теперь хоть морозов не будем бояться).
Не так давно обращалась к ребятам из »Супермаркет окон». Я очень довольна, что попала к ним, понравился их профессионализм, опыт, умение найти подход к клиенту. Меняла окна во всем доме и балконный блок. Менеджер мне рассказала обо всех вариантах, остановились на германском профиле Schuco. Сумма заказа получилась не маленькой, хорошо, что есть рассрочка. Монтаж выполнили быстро. Спасибо, рекомендую фирму!
Понравилось ваше профессиональное отношение к работе. С кем бы не общалась: с менеджером, замерщиком или монтажником, все давали ответы, на интересующие меня вопросы. Помогли с оптимальным выбором под мои финансовые возможности (за доступную цену получилось поставить качественные окна). По срокам все четко, как и обещали при замере. К монтажу тоже никаких вопросов. Наконец-то у меня стало гораздо тише в квартире, шумоизоляция хорошая. Если кому-нибудь из знакомых в Новочеркасске понадобится поставить окна, то у меня будет кого посоветовать, потому что вы и правда себя зарекомендовали.
Компания не подвела полученным результатом заказа остекления нашей лоджии. Выполнены работы качественно, никаких возражений у нашей семьи не нашлось. Впечатлила работа ребят, которые проводили монтаж. Окно установлено быстро и аккуратно. Его качество вполне неплохое, понравились профили, фурнитура надёжная и долговечная. Окно хорошо защищает, выглядит современно.
Сама, я уже больше 10 лет проживаю в Германии, а мама осталась в Новошахтинске и переезжать не хочет. Когда же последний раз была у нее в гостях, то поняла, что нужно делать ремонт и начинать его лучше с окон. В Супермаркете окон, я нашла те самые профили и стеклопакеты, которые ставят и в Германии, поэтому решила не проверять, а довериться европейскому качеству. Предупредив мать, заказала замерщика, который сделал замеры, после чего уже можно было выбрать профиль и посчитать стоимость. Дешевой эту работу не назовешь, но все же качественные окна и в Германии стоят дорого (даже дороже). В итоге заказала 5 окон Фаворит Спэйс 76 с базовой немецкой фурнитурой и одно (в коридор) Eco 60. окна не только качественные, но и соответствуют всем европейским экологическим параметрам.
После установки, даже мама осталась довольна тишиной в доме, хотя изначально и противилась замене окон.
Обратились в «Супермаркет окон» по рекомендации знакомых уже имевших опыт взаимодействия с ними. У нас в Новошахтинске много компаний есть, но хотелось дело иметь с надежными исполнителями, про которых знаем. Решили поменять окна в двух комнатах и на кухне, то уже начали поддувать, да и просто износившиеся уже были. Понравилось качество обслуживания, созвонились с менеджером, обсудили все моменты и договорились о приезде замерщика. С ним сделали всё нужное, и оставалось дождаться саму установку. На изготовку понадобилось чуть больше недели, приехали к нам монтажники по готовности, убрали старые окна и занялись установкой новых. Всё сделали за один раз, аккуратно ничего не повредили и сильно не мусорили.
Купила по случаю двушку в Шахтах в многоквартирном доме. Район не плохой, только квартира убитая. Последние несколько лет сдавалась в аренду. Чтобы заселиться, постепенно делала ремонт. Нужно было поменять окна, посмотрела по ценам, по рейтингу, обратился в компанию Супермаркет окон и не пожалела. Замерщик приехал вовремя, мне нужно было поменять два окна в комнатах и в кухне окно с балконом. Изготовили окна по срокам, мне перезвонили, мы договорились по дате установки. Ребята приехали вовремя, со своими инструментами. Демонтировали старые и установили новые окна. Всё за день сделали, даже мусор за собой вынесли и все аккуратно получилось.
Наконец-то купила жилье в Новочеркасске. Правда вторичка, но район неплохой. Единственное, требовалось провести ремонт и в том числе окна заменить. Посмотрела по предложениям и поняла, что выгоднее всего обратиться в компанию Супермаркет окон. Прежде всего посмотрела сайт, выбрала окна профильной система CITYLUX и созвонилась с представителем компании. Замерщик приехал по времени, одобрил мой выбор и вымерял все четыре окна. После изготовления окон мне перезвонили и мы договорились по установке. Ребята старательные, за день сделали всю работу и старые окна убрали и новые установили. Звукоизоляция отменная и уплотнение качественное.
Ещё в прошлом году заказывала пластиковые окна для своего частного дома в п. Матвеев-Курган. Прежде чем заказать я определилась с компанией. С одной стороны и переплачивать не хотелось, а с другой нужны были качественные окна, чтобы и тепло и шумоизоляция были надёжные. В итоге выбрала компанию Супермаркет окон и как оказалось не ошиблась. Сервис вообще удобный. С менеджером мы договорились, что будут оконные профили КВЕ, замерщик всё верно вымерял. Все четыре окна изготовили по срокам и в удобное для меня время приехала бригада на установку. Понравилось, что сделали все за один день и качественно. Зимой окна не потели и пластик не меняет цвет.
В «Супермаркет окон» приобрел пять окон для своего частного дома, профиль выбирал WDS шестикамерный. Такой профиль был выбран мной потому что лет семь назад уже устанавливали окна из такого профиля в доме родителей. Окна очень хорошо себя показали в отопительный сезон. В супермаркете окон персонал просто красавчики, менеджер Елена, замерщик подсказал, рассказал чего и как лучше установить. Монтажники тоже молодцы, установили все быстро, качественно и аккуратно. Буду еще обращаться в этот супермаркет, так как еще на даче надо окна установить. Рекомендую эту фирму всем своим друзьям и знакомым
Недавно закончил строительство дачи, в «Супермаркет окон» заказал четыре окна. Профиль выбрал WDS шести камерный. Менеджер Елена внимательно выслушала что я хочу заказать, ознакомила с еще несколькими позициями из ассортимента и их ценовой категорией. Оформила заказ, все предельно понятно и вежливо, умничка. В оговоренное заранее время приехал замерщик, все замерял, обговорили окончательно все детали заказа. Монтажники молодцы. Сделали установку окон быстро и качественно, работали при этом очень даже аккуратно. Доволен работой Супермаркета окон на все сто процентов.
Хотела поделиться впечатлением от сотрудничества с «Супермаркетом окон». Нам полностью остеклили всю квартиру — это 3 окна, не считая лождии. Качество материалов нас полностью устроило. Все окна отлично открываются и плотно закрываются. Шумоизоляция стала гораздо лучше. Окна выходят на оживленную трассу, так что это было немаловажно. С технической точки зрения все нравится. Монтаж провели в установленные сроки. Хочу отметить профессионализм менеджера Ольги, которая все время была на связи, на все наши вопросы была готова ответить. Бригада сработала качественно. Все смонтировали, производственный мусор за собой убрали. Свои 5 баллов заслужили.
Есть вопросы? Мы ответим!
- будет ли окно монтироваться в пустой проем или потребуется демонтаж старого окна?
- будет ли произведена установка окна только по ГОСТ или работа предусматривает отделку например, пластиковыми откосами оконного проема?
Точный ответ на вопрос - “Сколько времени займёт установка окон?” - можно получить только после выезда специалиста по замеру непосредственно на адрес заказчика, так как он сразу сможет учесть все особенности дома и оконных/дверных проемов, а также поможет определиться с видом конструкций и маркой оконной системы.