Борьба с запотеванием окон

Неоднократно в повседневной жизни мы сталкивались с такой проблемой, как запотевание окон. Суть ее заключается в том, что внутри и снаружи стеклопакета конденсируются капельки воды, которые, стекая, образуют лужи на подоконнике и непосредственно внутри стеклопакета. Если не принять срочные меры, то это приведет к тому, что окно существенно утратит свои функциональные свойства, а в дальнейшем придется менять его полностью.

Только после того, как вы поймете причину появления конденсата на стеклопакете, придет осознание, что делать и куда обращаться для устранения запотевания. Причин появления конденсата много, и условно их можно разделить на те, которые можно устранить самостоятельно, и те, для устранения которых потребуется квалифицированная помощь специалиста.

Основные причины запотевания окон:

Некачественная установка окна. Очень часто не соблюдаются ГОСТы, СНиПы при выполнении работ по гидро- и теплоизоляции устанавливаемого окна. Не уделяется внимание монтажным швам, которые недостаточно изолируют посредством монтажной пены, пытаясь экономить на этом (особенно это касается места под водоотливом). Но бывают и более глобальные причины, которые не зависят от организации, занимающейся установкой окон. Например, некачественная работа или материалы, которые использовались при постройке дома. Экономия на цементе впоследствии может привести к тому, что холод и сквозняк будут проникать сквозь стену, вызывая конденсацию влаги на окне. Недоброкачественная сборка окон. Если Вы видите, что запотевание окна происходит внутри стеклопакета, то это значит, что произошла разгерметизация непосредственно пакета. Это производственный брак. Также обязательно при установке окна нужно проверить наличие дренажных отверстий, которые находятся внизу внешней стороны рамы и внутри окна. Если Вы откроете окно, то их будет видно в пазах рамы. Закрываются отверстия специальными дренажными колпачками. Внутри окна, как правило, усиливаются армированным профилем, сделанным из оцинкованной стали, что способствует накоплению конденсата в стеклопакете. Как раз для того, чтобы устранить эту проблему, тут и присутствуют дренажные отверстия, которые создают естественную вентиляцию и отводят лишнюю влагу через водоотлив за окно. Высокая влажность в помещении и недостаточная циркуляция воздуха, либо ее отсутствие. Причиной высокой влажности в квартире может быть плохо работающая вентиляция, частая стирка и сушка белья в квартире, постоянное приготовление пищи без кухонной вытяжки, большое количество комнатных растений в горшках. Также пагубно могут повлиять на повышение влажности и архитектурные особенности здания или квартиры: отсутствие радиатора отопления под окном, чрезмерно большой подоконник, наличие различных заградительных барьеров на батарее. Недорогие комплектующие для окон. Не стоит экономить и покупать окна, сделанные из недорогого профиля или в которых установлен дешевый стеклопакет. В ближайшее время «экономия» даст о себе знать. Вместо того чтобы просто наслаждаться теплом в квартире, возникнет много проблем, которые надо будет оперативно устранять, а, возможно, в скорости и менять окно. Фурнитура также немаловажный фактор при выборе окон. Ведь она обеспечивает полноценное проветривание и полную герметизацию.

Как устранить запотевание окон

Если стало понятно, что причиной запотевания стала некачественная установка окна, тогда нужно обратиться в организацию, которая занималась установкой. Они должны исправить все недоработки, причем сделать это без дополнительной оплаты. Бывают случаи, когда необходима переустановка окна. Но если же причиной запотевания выявилась стена, тогда потребуется дополнительно утеплить ее, а точнее наружную ее часть (прошпаклевать, заштукатурить, возможно, придется нанимать организацию для осуществления работ по утеплению наружных стен). Обнаружив конденсат внутри стеклопакета, нужно осознать, что своими силами изъян устранить невозможно и придется просто менять стеклопакет на новый. В случае если разгерметизация произошла по вине производителя, необходимо снова обратиться в организацию, которая устанавливала окно и потребовать бесплатного устранения недостатка. Но если разгерметизация произошла по вине потребителя, в том числе, и по причине механических повреждений в ходе эксплуатации, тогда замена стеклопакета будет осуществляться за счет него. Так же, если вы обнаружили отсутствие дренажных отверстий, вам необходимо обратиться к производителю, либо его представителю в вашем регионе. Для того чтобы эффективно бороться с повышенной влажностью в помещении, необходимо предпринять ряд мер. Нужно проветривать помещения 3-4 раза в день, на кухне установить вытяжку, которая по мощности соответствовала бы частоте приготовления пищи, и провести ревизию вентиляционных отверстий дома в своей квартире. Сделать это можно очень просто – поднеся зажженную спичку к отверстию и понаблюдать за ее пламенем. Если оно втягивается в отверстие, тогда причин для забот нет, и это значит, что вытяжка работает. Если пламя не реагирует на отверстие, тогда необходимо обратиться в ЖЭК, чтобы его работники прочистили воздуходувные каналы вытяжки дома. Это существенно позволит снизить влажность в квартире. Вместе с этим снизится вероятность появления в помещении грибков и плесени, которые опасны для здоровья обитателей квартиры и которые могут вызывать хронические заболевания (аллергия, астма). Если у Вас установлен чрезмерно широкий подоконник или на радиаторе отопления стоит защитный экран – все это способствует неправильной циркуляции воздуха. Окно не сможет прогреваться и на стекле образуется конденсат. По возможности нужно будет уменьшить подоконник и снять защиту с радиатора отопления. Если такой возможности нет, тогда можно сделать отверстия в подоконнике и для эстетичности зашить их фигурной решеткой. Это простое действие позволит восстановить нормальный теплообмен. Очень часто запотевание наблюдается у окон с однокамерным стеклопакетом (два стекла). По стандартам РФ нормой является двухкамерный стеклопакет, в котором стоит три стекла либо это должен быть высокотехнологичный энергосберегающий стеклопакет.

Конструкция профиля тоже имеет большое значение. В нем есть специальные камеры и чем больше их – тем выше теплоизоляция окна. Как говорилось выше, фурнитура тоже очень важна, так как она способствует более качественному микропроветриванию и проветриванию. При качественной фурнитуре можно проветривать квартиру даже зимой.

Боязнь заказывать окна зимой надумана. Не стоит этого бояться потому, что зима выявит все недостатки окна. Собравшись с мыслями и решив заказать окно, учитывайте все сказанное выше. Иначе может получиться как в пословице: «Скупой платит дважды».