Что такое «дышащие окна»?

Несомненно, пластиковые окна позволяют хозяевам квартир или частных домов избавиться от холода, пыли, ветра, а также проникновения с улицы шума.

Вместе с тем, такая их герметичность, препятствует проникновению в помещение свежего воздуха, в связи с чем, была необходимость их постоянного открывания, а это, в свою очередь, приводило к возникновению ненужных сквозняков, пыли и проникновению насекомых. Вот поэтому, в настоящее время появились на рынке дышащие окна, которые и позволили обеспечить сохранение наиболее пригодного для проживания микроклимата в помещении без наличия пыли и сквозняков.

Конструкция таких окон позволяет создавать в помещении, вне зависимости от времени года, мощение дорожек, естественную вентиляцию, обеспечивая тем самым поступление свежего воздуха даже того, когда окно находится в закрытом помещении.

Установка таких типов окон позволяет навсегда избавиться от сквозняков, которые возникают при открытых для проветривания окнах, что и является, как правило, причиной простудных заболеваний. Более того, эти окна препятствуют проникновению в помещение пыли, грязи и тех веществ, которые вызывают плохое самочувствие и аллергическую реакцию, что особенно важно для аллергиков.

Технология изготовления дышащих окон представляет собой установку специальной системы в виде вентиляционного клапана и уплотнителя между рамой и створкой окна. Данный клапан работает абсолютно бесшумно, при этом его можно вручную отключать. Уплотнитель играет роль проводника свежего воздуха, создавая в окне некий лабиринт, по которому воздух попадает с улицы в помещение. Независимо от перепадов давления, силы ветра, либо других факторов, которые влияют на воздушный поток, тепло тепло- и звукоизоляционные свойства данных окон всегда будут высокими.

Популярность таких окон подтверждается тем, что в последнее время уже большое количество людей приняло решение об их установке в свои жилища, причем те, у кого уже были пластиковые окна, обращаются в специализированные организации для установки клапанов в существующие конструкции их окон. Установить такой клапан вполне возможно, причем выполнить это возможно в минимальные сроки и сравнительно за небольшую стоимость.

Стоимость такого вида окон не является слишком высокой, тем более, что многие компании уже предлагают своим клиентам устанавливать такие окна по цене обычных окон ПВХ, что совсем не плохо, поскольку именно дышащие окна обеспечивают человеку максимальный комфорт и удобство их эксплуатации.