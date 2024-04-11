Экономия при покупке окон

На чём можно и нужно экономить при покупке оконных конструкций?

Экономика должна быть экономной. Но так ли это хорошо, экономить на всем подряд, особенно на своём комфорте и нервной системе?

Несомненно, ремонт дело хлопотное, длительное и обходиться не дёшево. Естественно, в некоторых вопросах можно попробовать сэкономить кровно заработанные средства, приобретая чуть более дешёвые материалы, сантехнику не знаменитых раскрученных брендов, заказать более дешёвые оконные блоки. А вот тут стоп. Давайте на экономии при покупке окон остановимся поподробнее.

Для любой покупки важен компромисс цена-качество, то есть та золотая середина, к которой стремится каждый покупатель. Современный рынок продажи окон весьма разнообразен и способен предложить любую конфигурацию оконных блоков в соответствии с имеющейся в наличии суммы денег. Однако, покупателю важно за минимум средств получить максимум качества, а продавцу, как раз наоборот, продать минимальную комплектацию по максимальной цене. Как при сложившихся обстоятельствах покупателю, особенно мало разбирающемуся в многообразии предлагаемой продукции, не купить кота в мешке, попробуем помочь разобраться как можно экономить при покупке окон.

Для того чтобы действительно сэкономить денежные средства и приобрести приемлемую конфигурацию пластиковых окон, жизненно необходимо знать, что входит в понятие качественные окна и на чем не стоит экономить при покупке пластиковых окон.

Первое, и самое главное, это оконный профиль.

Для того, чтобы окно прослужило долго и оправдать вложенные в него средства профиль окна по возможности должен быть именно немецкого производства. Потому что Германия признана одним из лидеров среди стран-производителей ПВХ профиля уже на протяжении более 40 лет. А это немаловажно качество, проверенное годами и это дорогого стоит.

Во-вторых, в большей степени, климатическая зона Германии и России весьма похожи. Ведь, например, оконный профиль, произведённый в Турции отнюдь не плохого качества, просто рассчитан на жаркий климат именно Турции и попав в суровые морозы России, с течением некоторого времени просто рассыпается. Допустим, что достаточно дорогой немецкий профиль Вам не по карману, тогда ищите в ассортименте страну-производителя оконного профиля из похожей на русскую климатической зоны.

Потому что, какой бы вы ни приобрели качественный оконный блок из самых дорогих материалов, непрофессиональный монтаж сведёт на нет все ваши затраты. Весь процесс монтажа должен быть строго лицензирован, и выполняться высококвалифицированными специалистами, прошедшими специальную подготовку. Идеальным вариантом считается, если производитель пластиковых окон и команда установщиков это одна и та же компания. Потому что в этом случае вам не придётся исполнять роль третейского судьи в случае, если что-то пойдёт не так.

Особое внимание следует уделить фурнитуре, которая помимо хорошего и стильного внешнего вида, должна быть надёжной в эксплуатации. Не стоит покупать дешёвую пластиковую фурнитуру она принесёт гораздо больше проблем, чем вы сэкономили средств. Так же, как и в случае с профилем окон, обратить внимание следует на более дорогую, но более качественную фурнитуру, произведённую на заводах Германии и Австрии.

Завершающий, но от этого не менее важный шаг в установке окон подоконники, водоотлив и откосы. От качества этих сопровождающих установку окон деталей зависит теплоизоляция, водонепроницаемость, шумоизоляция и герметичность окна, данная экономия при покупке будет не оправдана.Итог: выбирая качественные окна и двери можно сэкономить при покупке до 20% от стоимости заказа, без потери функционала окна!