Наверх

Какими тряпками лучше всего мыть стекла на окнах

Уборка дома не обходится без мытья окон.

Ведь очень часто по чистоте и опрятности окон судят о хозяевах дома, они должны всегда быть чистыми как изнутри, так и снаружи.

У каждого свой вариант, как и чем помыть окна, кто-то до сих пор моет окна прошлогодней газетой, кто-то старой майкой, но ни для кого не секрет, что существует большой выбор различных тряпочек, салфеток, губок и приспособлений для мытья окон и зеркал.

Что касается тряпок, то следует выбирать специальные для мытья стекол, так как обычными можно оставить разводы или просто не качественно помыть окно.

Очень популярными стали тряпочки и салфетки из микрофибры. Но следует знать о том, что не каждая микрофибра способна отмыть стекло без разводов, салфетка должна быть плотно набита, не пористая, а поверхность должна быть матовой и гладкой. Для того чтобы окна блестели и сверкали, следует иметь сразу 2 тряпочки, одна будет использоваться для мытья, другая для натирания.

Этапы мытья окон:

  • отмыть подоконник, раму и карниз влажной тряпкой, можно использовать специальное средство или просто водой;
  • протереть влажной тряпкой стекло с двух сторон, если окно сильно загрязнено, повторить этот этап;
  • нанести на чистое окно специальный спрей для натирания и блеска;
  • сухой микрофиброй натереть окно, протирать необходимо до того момента, пока не останется ни одного развода.

Также очень популярными в сфере клининга стали тряпочки из синтетической замши, они прекрасно собирают влагу, не оставляют разводов и подтеков, отлично справляются с пылью и грязью. Такую салфетку нужно использовать влажной и хранить в специальной тубе. Это отличная находка для автовладельцев, ими легко и удобно навести порядок в автосалоне и протереть стекла и зеркала, однако для полировки окон такая тряпочка не подходит, необходимо использовать дополнительную.

Вискоза и целлюлоза также используются в уборке дома, эти материалы очень мягкие, хорошо впитывают влагу и собирают грязь, ими быстро и легко нанести моющий состав, однако натереть окно до блеска не получится.

Еще одним вариантом могут быть тряпочки из натуральных тканей, например, хлопок, они хорошо моют и натирают стекло, но быстро намокают и загрязняются, что в свою очередь не очень удобно. Чтобы помыть окно, таких тряпочек должно быть много.

Можно конечно использовать и ветошь, но не всякая старая рубашка подойдет для мойки окна, большинство синтетических тканей не впитывают влагу и оставляют разводы на стекле.

Также не следует использовать жесткие губки с абразивным напылением, в противном случае разводы и царапины обеспечены.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что лучше всего для мытья окон без разводов подходят салфетки из микрофибры. Стоит выбирать специальные тряпочки предназначенные для мытья стекла, в таком случае окно точно будет чистым, а уборка не займет много времени и сил.

https://supermarket-okon.ru/kakimi-tryapkami-luchshe-vsego-myt-stekla-na-oknah/

Комментарии

Статьи из этой категории

Стоит ли доверять окнам из ПВХ

Окна, созданные из дерева, пластика, алюминия, имеют очень высокий спрос благодаря своим свойствам, таким как...
Подробнее

Экономия при покупке окон

На чём можно и нужно экономить при покупке оконных конструкций? Экономика должна быть экономной. Но так ли это хорошо,...
Подробнее

Выбор и установка окон в бане

В рамках данного материала мы рассмотрим важный вопрос, касающийся выбора и установки окон в бане. Как правило,...
Подробнее
Этот сайт использует файлы cookie для улучшения удобства пользователей. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.