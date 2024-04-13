Какими тряпками лучше всего мыть стекла на окнах

Уборка дома не обходится без мытья окон.

Ведь очень часто по чистоте и опрятности окон судят о хозяевах дома, они должны всегда быть чистыми как изнутри, так и снаружи.

У каждого свой вариант, как и чем помыть окна, кто-то до сих пор моет окна прошлогодней газетой, кто-то старой майкой, но ни для кого не секрет, что существует большой выбор различных тряпочек, салфеток, губок и приспособлений для мытья окон и зеркал.

Что касается тряпок, то следует выбирать специальные для мытья стекол, так как обычными можно оставить разводы или просто не качественно помыть окно.

Очень популярными стали тряпочки и салфетки из микрофибры. Но следует знать о том, что не каждая микрофибра способна отмыть стекло без разводов, салфетка должна быть плотно набита, не пористая, а поверхность должна быть матовой и гладкой. Для того чтобы окна блестели и сверкали, следует иметь сразу 2 тряпочки, одна будет использоваться для мытья, другая для натирания.

Этапы мытья окон:

отмыть подоконник, раму и карниз влажной тряпкой, можно использовать специальное средство или просто водой;

протереть влажной тряпкой стекло с двух сторон, если окно сильно загрязнено, повторить этот этап;

нанести на чистое окно специальный спрей для натирания и блеска;

сухой микрофиброй натереть окно, протирать необходимо до того момента, пока не останется ни одного развода.

Также очень популярными в сфере клининга стали тряпочки из синтетической замши, они прекрасно собирают влагу, не оставляют разводов и подтеков, отлично справляются с пылью и грязью. Такую салфетку нужно использовать влажной и хранить в специальной тубе. Это отличная находка для автовладельцев, ими легко и удобно навести порядок в автосалоне и протереть стекла и зеркала, однако для полировки окон такая тряпочка не подходит, необходимо использовать дополнительную.

Вискоза и целлюлоза также используются в уборке дома, эти материалы очень мягкие, хорошо впитывают влагу и собирают грязь, ими быстро и легко нанести моющий состав, однако натереть окно до блеска не получится.

Еще одним вариантом могут быть тряпочки из натуральных тканей, например, хлопок, они хорошо моют и натирают стекло, но быстро намокают и загрязняются, что в свою очередь не очень удобно. Чтобы помыть окно, таких тряпочек должно быть много.

Можно конечно использовать и ветошь, но не всякая старая рубашка подойдет для мойки окна, большинство синтетических тканей не впитывают влагу и оставляют разводы на стекле.

Также не следует использовать жесткие губки с абразивным напылением, в противном случае разводы и царапины обеспечены.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что лучше всего для мытья окон без разводов подходят салфетки из микрофибры. Стоит выбирать специальные тряпочки предназначенные для мытья стекла, в таком случае окно точно будет чистым, а уборка не займет много времени и сил.