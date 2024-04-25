Мифы о деревянных окнах

Деревянные окна на протяжении многих лет являются предметом обсуждения и дебатов, в которых принимают участие как поклонники, так и противники этого продукта. При таком количестве информации трудно определить, что правда, а что нет, когда речь идет о качестве и долговечности деревянных окон.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных заблуждений о деревянных окнах и проясним ситуацию.

Первый миф заключается в том, что в современных окнах нет дерева. Это не может быть дальше от истины. На самом деле, современные деревянные окна изготавливаются из лучших пород дерева и являются экологически чистыми. Кроме того, в процессе производства они обрабатываются специальными составами, повышающими их прочность и устойчивость к насекомым, влаге, гниению и огню. В большинстве случаев для такой обработки используется натуральное сырье, а химические пропитки применяются лишь в редких случаях.

Еще один распространенный миф заключается в том, что деревянные окна подвержены сквознякам. Отчасти это правда, но это также одно из преимуществ деревянных окон. В отличие от пластиковых окон, деревянные окна позволяют воздуху циркулировать, что способствует естественной вентиляции в помещении. Но воздух проходит через микропоры дерева, что означает, что он не может «дуть» через окно. Кроме того, евроокна обеспечивают отличную звукоизоляцию, гораздо лучшую, чем пластиковые окна, благодаря отличным звукопоглощающим свойствам древесины. То же самое можно сказать и о защите от холода, ведь дерево испокон веков ценилось как самый «теплый» строительный материал.

Третий и самый распространенный миф заключается в том, что деревянные окна не подходят для контакта с влагой и не выдерживают перепадов температур. Возможно, это было правдой в прошлом, когда наспех установленные деревянные окна в домах советской эпохи были некачественными и часто требовали заклеивания на зиму. Но сегодня деревянные окна долговечны и надежны, а многие производители дают гарантию на свою продукцию. Качество окон зависит исключительно от добросовестности производителя, поэтому очень важно выбрать качественные евроокна, которые прослужат долгие годы.

Помимо долговечности и надежности, деревянные окна обладают и рядом других преимуществ.

Например, их можно ремонтировать и реставрировать, чего нельзя сказать о пластиковых окнах. Они также придают тепло и характер любому помещению, благодаря своей естественной красоте и уникальному рисунку текстуры. Деревянные окна также обладают вневременным качеством, которое гарантирует, что они никогда не выйдут из моды, что делает их отличной инвестицией для вашего дома или офиса.

В заключение следует отметить, что деревянные окна — это универсальный и долговечный продукт, который обладает целым рядом преимуществ по сравнению с пластиковыми окнами.