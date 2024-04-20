Окна в ванной

Соглашение об обработке данных

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте https://supermarket-okon.ru/ (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных и их передачу Администрации Сайта обработки персональных данных – Индивидуальный предприниматель Киричек Артём Сергеевич (юридический адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии 31, кв. 124 / фактический адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 52, кв. 39

ИНН — 232105676370, ОГРНИП — 318619600164754, Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, Р/с — 40802810552090029245, К/с — 30101810600000000602, БИК — 046015602) (далее – Администрация Сайта), которому принадлежит Сайт, на следующих условиях.

Пользователь:

подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;

подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях он-лайн заявки (регистрации), текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;

выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений (далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта;

подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе;

Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам:

Фамилия, имя, отчество;

Должность, организация;

Телефон;

Страна;

Город;

Сферы интересов, услуг и направлений;

Адрес электронной почты;

Иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или файлах, прикрепленных к формам.

Целью обработки персональных данных является их хранение и использование, в том числе:

Ответы на запросы Пользователей;

Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Администрации Сайта;

Направление Пользователям информационно-аналитических материалов;

Информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях и рекламных акциях, организуемых Администрацией Сайта, а также регистрация Пользователей для участия в таких мероприятиях;

Заключение с Пользователем договора.

Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме.

Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления Администрации Сайта с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» по адресу: Российская Федерация, 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии 31, кв. 124.

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Администрация Сайта вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

В ходе обработки персональных данных Администрация Сайта вправе осуществлять: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Администрации Сайта и от его имени, а также случаев, установленных законодательством. В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Администрацией Сайта, последний вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в организации такого мероприятия.

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: https://supermarket-okon.ru/