Основы дизайна окна

Немаловажным в интерьере помещения является красиво подчеркнутое окно, отражение уюта и света. При огромном выборе декора для окон, можно просто растеряться. Для того чтобы оформление «глаз дома» радовало, гармонировало с интерьером, было функциональным, дизайнеры используют основные принципы дизайна окон.

Первое, что требуется для оформления окна, это зашита от посторонних глаз или приватность.

В своем доме хочется быть защищенным, в том числе от случайных соглядаев. Поэтому материал, на котором нужно остановить выбор, должен быть непрозрачным:

Римские и рулонные шторы полностью прилегают и закрывают окно.

Жалюзи могут быть из разных материалов: тканых, металла, дерева, пластика. Они закроют окно, однако остаются просветы и щели между пластинами, в которые при желании можно заглянуть.

Шторы и драпировки, защитят дом в дневное время, но в темное время суток они могут просвечивать, поэтому стоит использовать дополнительно жалюзи или римские шторы.

Следующий важный фактор – это управление светом. Декорируя окна, нужно учитывать, что материал для его оформления должен защищать комнату от слишком яркого света и ультрафиолетовых лучей. Ведь не всегда солнечный свет в комнате уместен, иногда хочется отдохнуть, посмотреть телевизор или посидеть за компьютером, тогда свет из окна будет помехой. Также известно, что предметы на солнце выгорают, а значит, пострадает интерьер, ткани, обои или мебель.

Для приглушения света можно использовать множество вариантов, в зависимости от вкусов и предпочтений:

Любые непрозрачные шторы справятся с излишним солнечным светом в комнате. Можно усилить затемнение и уберечь шторы от выгорания, повесив дополнительно нетканые жалюзи.

Жалюзи из пластика, алюминия или дерева затенят комнату и дадут возможность регулировать свет, устанавливая пластинки под нужным углом.

Бамбуковые шторы немного рассеивают и уменьшают яркость дневного света. Сделают более комфортное освещение, уменьшат воздействие ультрафиолета на обстановку комнаты.

В помещениях, где солнечного света слишком много, в дополнение к дизайнерскому решению оформления окна может быть использована тонирующая пленка, которая наклеивается непосредственно на стекло.

Если требуется полная темнота, используются шторы из ткани «блэкаут». Это самый непрозрачный вариант, производится из нескольких слоев ткани по специальным технологиям

Подходя к дизайну окна, необходимо решить вопрос функциональности. Какие потребности важнее в выбираемом помещении? Если это спальня, главный упор делается на устранение яркости света и комфортный сон. Когда дома есть маленькие дети, стоит задуматься в первую очередь о безопасности – веревки и шнуры могут таить опасность. При желании зрительно увеличить маленькие окна главным станет поиск подходящего дизайна.

Стоит четко определиться, какую проблему должно решить оформление окна:

Длинные или короткие. Такой выбор может встать, когда есть риск для домашних животных и детей. В таком случае лучше использовать шторы или жалюзи, которые не достают до пола, а веревочные механизмы должны быть безопасными.

Тюль или сплошные шторы. Если пейзаж за окном радует глаз, возможно, не захочется скрывать его за нагромождением ткани. Либо наоборот, неприглядный вид за окном лучше замаскировать всевозможными складками и драпировкой.

Раскрытые или глухие шторы. Можно выбрать один из вариантов, либо выбрать шторы, которые могут и раздвигаться и закрываться.

Тканые или нетканые. Возможно, выбор определит то, какой вариант более практичен при различных загрязнениях. Жалюзи или рулонные шторы более практичны и функциональны и могут стать предпочтительнее тканых материалов. За ними проще ухаживать.

Ну и последнее –создание стиля. Эта часть работы, несомненно, принесет удовольствие. Особенно при современном выборе тканей, цветов и фактур.

Стили оформления окон очень разнообразны:

классический стиль, подойдет к любому интерьеру, его особенность – сочетание тюля и плотных штор. В качестве декора здесь используют кисти, шнуры, ламбрекены, различные драпировки.

модерн (современный) стиль, отличается смелым дизайном, необычными тканями, яркими красками.

английский стиль, очень сдержанный и элегантный.

стиль кантри (деревенский стиль), озорной и веселый, отличается простотой и комфортом.

стиль «Прованс», подходит к разным стилям, так как отличается простотой в покрое и цветовой гамме.

французский стиль, шикарный и роскошный, с тяжелыми богатыми шторами. К нему потребуется соответствующая обстановка.

австрийский стиль, его особенность во множествах складок на шторах.

римский стиль, шторы в римском стиле поднимаются при помощи веревочного механизма, имеют большое разнообразие фактур и цвета.

японский стиль, функциональный и лаконичный. Шторы очень практичны, большой выбор цветов.

стиль эклектика, нестандартное смешение стилей, здесь все ограничено только фантазией дизайнера.

При таком многообразии стилей дизайн окна можно сделать совершенно уникальным и неповторимым, дополнить оригинальными деталями, отразить свой неповторимый стиль.