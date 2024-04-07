Основы дизайна окна

Немаловажным в интерьере помещения является красиво подчеркнутое окно, отражение уюта и света. При огромном выборе декора для окон, можно просто растеряться. Для того чтобы оформление «глаз дома» радовало, гармонировало с интерьером, было функциональным, дизайнеры используют основные принципы дизайна окон.
Первое, что требуется для оформления окна, это зашита от посторонних глаз или приватность.
В своем доме хочется быть защищенным, в том числе от случайных соглядаев. Поэтому материал, на котором нужно остановить выбор, должен быть непрозрачным:
- Римские и рулонные шторы полностью прилегают и закрывают окно.
- Жалюзи могут быть из разных материалов: тканых, металла, дерева, пластика. Они закроют окно, однако остаются просветы и щели между пластинами, в которые при желании можно заглянуть.
- Шторы и драпировки, защитят дом в дневное время, но в темное время суток они могут просвечивать, поэтому стоит использовать дополнительно жалюзи или римские шторы.
Следующий важный фактор – это управление светом. Декорируя окна, нужно учитывать, что материал для его оформления должен защищать комнату от слишком яркого света и ультрафиолетовых лучей. Ведь не всегда солнечный свет в комнате уместен, иногда хочется отдохнуть, посмотреть телевизор или посидеть за компьютером, тогда свет из окна будет помехой. Также известно, что предметы на солнце выгорают, а значит, пострадает интерьер, ткани, обои или мебель.
Для приглушения света можно использовать множество вариантов, в зависимости от вкусов и предпочтений:
- Любые непрозрачные шторы справятся с излишним солнечным светом в комнате. Можно усилить затемнение и уберечь шторы от выгорания, повесив дополнительно нетканые жалюзи.
- Жалюзи из пластика, алюминия или дерева затенят комнату и дадут возможность регулировать свет, устанавливая пластинки под нужным углом.
- Бамбуковые шторы немного рассеивают и уменьшают яркость дневного света. Сделают более комфортное освещение, уменьшат воздействие ультрафиолета на обстановку комнаты.
- В помещениях, где солнечного света слишком много, в дополнение к дизайнерскому решению оформления окна может быть использована тонирующая пленка, которая наклеивается непосредственно на стекло.
- Если требуется полная темнота, используются шторы из ткани «блэкаут». Это самый непрозрачный вариант, производится из нескольких слоев ткани по специальным технологиям
Подходя к дизайну окна, необходимо решить вопрос функциональности. Какие потребности важнее в выбираемом помещении? Если это спальня, главный упор делается на устранение яркости света и комфортный сон. Когда дома есть маленькие дети, стоит задуматься в первую очередь о безопасности – веревки и шнуры могут таить опасность. При желании зрительно увеличить маленькие окна главным станет поиск подходящего дизайна.
Стоит четко определиться, какую проблему должно решить оформление окна:
- Длинные или короткие. Такой выбор может встать, когда есть риск для домашних животных и детей. В таком случае лучше использовать шторы или жалюзи, которые не достают до пола, а веревочные механизмы должны быть безопасными.
- Тюль или сплошные шторы. Если пейзаж за окном радует глаз, возможно, не захочется скрывать его за нагромождением ткани. Либо наоборот, неприглядный вид за окном лучше замаскировать всевозможными складками и драпировкой.
- Раскрытые или глухие шторы. Можно выбрать один из вариантов, либо выбрать шторы, которые могут и раздвигаться и закрываться.
- Тканые или нетканые. Возможно, выбор определит то, какой вариант более практичен при различных загрязнениях. Жалюзи или рулонные шторы более практичны и функциональны и могут стать предпочтительнее тканых материалов. За ними проще ухаживать.
Ну и последнее –создание стиля. Эта часть работы, несомненно, принесет удовольствие. Особенно при современном выборе тканей, цветов и фактур.
Стили оформления окон очень разнообразны:
- классический стиль, подойдет к любому интерьеру, его особенность – сочетание тюля и плотных штор. В качестве декора здесь используют кисти, шнуры, ламбрекены, различные драпировки.
- модерн (современный) стиль, отличается смелым дизайном, необычными тканями, яркими красками.
- английский стиль, очень сдержанный и элегантный.
- стиль кантри (деревенский стиль), озорной и веселый, отличается простотой и комфортом.
- стиль «Прованс», подходит к разным стилям, так как отличается простотой в покрое и цветовой гамме.
- французский стиль, шикарный и роскошный, с тяжелыми богатыми шторами. К нему потребуется соответствующая обстановка.
- австрийский стиль, его особенность во множествах складок на шторах.
- римский стиль, шторы в римском стиле поднимаются при помощи веревочного механизма, имеют большое разнообразие фактур и цвета.
- японский стиль, функциональный и лаконичный. Шторы очень практичны, большой выбор цветов.
- стиль эклектика, нестандартное смешение стилей, здесь все ограничено только фантазией дизайнера.
При таком многообразии стилей дизайн окна можно сделать совершенно уникальным и неповторимым, дополнить оригинальными деталями, отразить свой неповторимый стиль.
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