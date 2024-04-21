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Пластиковые окна: 3 причины поломки и как их избежать.

Пластиковые окна это современная, комфортная, долговечная система. Она потеснила более дорогие и требовательные в уходе деревянные окна. Но несмотря на все плюсы и у них бывают обидные, непредсказуемые поломки. Какие причины могут вывести из строя окна из пластика и как этого избежать, расскажет статья.

Заводской брак

Ситуация, с которой люди сталкиваются чаще всего. Из-за нарушений техники производства брак может иметь следующие разновидности:

  • прогиб рамы конструкции, связанный с нарушением техники производства, а также безответственной транспортировкой и сборкой окон. Прогиб выправить невозможно, требуется замена окна;
  • конденсат на окнах изнутри дома, причиной чему может быть отсутствие вентиляции в доме, высокая влажность помещений или некачественный уплотнитель. Капли воды внутри стеклопакета это заводской брак, связанный с разгерметизацией окна;
  • провисание створок окна на фоне слабых петель, выполненных из некачественного материала. Окна плохо закрываются, их приходится приподнимать. Сильная деформация петли может привести к ее замене;
  • разрушение структуры пластика из-за изготовления рамы из некачественного полимера. Ветер, ультрафиолетовые лучи, дождь, перепад температур заставляют пластик крошиться. Решить проблему можно заблаговременно, выбрав хорошего производителя;
  • плохое прилегание уплотнителя, из-за чего в дом проникают звуки с улицы и сквозняк. Уплотнитель можно легко заменить на качественный.

Ошибки, допущенные при сборке

Нарушение техники монтажа окон тоже частая причина поломки пластиковых конструкций. Зачастую люди сталкиваются с деформированной металлической фурнитурой, обеспечивающей неплотное прилегание створок или сложности с закрытием окна. В этом случае лучше заменить испорченные детали на новые. Ведь частая эксплуатация окна, внешние и внутренние триггеры рано или поздно обеспечат новую поломку, которая может произойти зимой, что нарушит целостность окна и микроклимат в доме.

Ошибки в эксплуатации окон

Выйти из строя, потерять товарный вид окна из пластика могут по вине эксплуатирующего их человека. В первую очередь нужно понимать, что несмотря на легкость пластика сама открывающаяся створка тяжелая. Ее нельзя долго держать в открытом состоянии. Она может быстро деформировать петли. Микропроветривание более деликатно обходится с фурнитурой. Также стоит внимательно отнестись к процессу очищения пластикового изделия. Этот материал не выносит агрессивных моющих средств, абразивных частиц и щёток с жесткими щетинками. Поверхность можно легко поцарапать, что спровоцирует разрушение материала изнутри. Нужно использовать мягкую тряпку, легкий ПАВ моющего средства, специальный для очищения пластика.

Хороший производитель, ответственная эксплуатация и качественные материалы это основа долговечности, качества и практичности пластиковых оконных конструкций. Их несоблюдение приведёт к быстрой порче изделий.

https://supermarket-okon.ru/plastikovye-okna-3-prichiny-polomki-i-kak-ih-izbezhat/

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