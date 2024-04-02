Почему выгодно установить новые чердачные окна?

При выполнении надстройки над крышей следует сразу подумать об установке окон, которые помогут долго экономить энергию, а вместе с ней и деньги.

Если в 1960-е и 1970-е годы при планировании дома, чтобы уменьшить потери тепла, предусматривалась установка окон небольшого размера, то энергоэффективность современных продуктов настолько высокая, что остекленные поверхности могут быть довольно большими. Время, когда они походили на амбразуры, давно миновало.

Благодаря улучшению энергетических характеристик современных вариантов они помогают экономить энергию, которая расходуется на отопление, а значит, и сокращать выбросы углекислого газа – к радости человека и окружающей среды.

Давно уже не новость, что в старом доме через неплотные места часто пропадает ценная отопительная энергия, будь то фасад, окна или крыша. А ведь этого можно избежать. Уже с помощью простых средств можно ликвидировать мосты холода и повысить энергетическую эффективность наружной конструкции здания. Хорошая возможность оборудовать кровлю соответствующим образом — это, например, заменить старые чердачные окна новыми. Установка окон более современного образца поможет не только улучшить защиту тепла под крышей, но также достичь существенно более высокой световой отдачи, на что обращают внимание специалисты по крышам. Человек и природа равным образом извлекут пользу из сэкономленного тепла для отопления и уменьшения выбросов углекислого газа.

Коэффициент теплоотдачи для энергетической эффективности

Решающим при выборе современных чердачных окон в первую очередь является так называемый коэффициент теплоотдачи, который показывает, какое количество тепла проходит через их поверхность за единицу времени. При этом считается: чем ниже это значение, тем лучше теплоизоляция. Современные варианты окон – например, деревянные или пластиковые модели с тройным изоляционным остеклением и заполнением благородным газом соответствуют требованиям к теплоизоляции. Для самой лучшей теплоизоляции предлагаются также полные пакеты, которые состоят из энергосберегающих окон, окладов и соответствующего комплекта для теплоизоляции.

Чтобы при установке окон они оптимально могли прилегать к крыше, эксперты в основном рекомендуют заменять старые варианты вместе с внутренней отделкой. Так можно эффективно избежать мостов холода, улучшить плотность и в полном объеме выполнить энергетические требования. Благодаря высокой энергетической эффективности новых моделей значительно уменьшается потребность в отопительной энергии, а вместе с ней и выброс вредной для окружающей среды двуокиси углерода.

Перед установкой окон примите во внимание общие правила.

Замену чердачного окна можно осуществить без проблем, независимо от производителя и типа. В большинстве случаев это можно сделать в пределах всего одного дня. Кроме того, при этом представляется идеальный случай дополнительно увеличить площадь остекления и достичь более высокой световой отдачи в чердачном помещении. При определении площади остекления действуют два общих правила: ширина всех окон вместе должна составлять 55% ширины жилого помещения. Длина зависит от расположения крыши: чем ниже расположена крыша, тем длиннее должно быть окно. Чтобы в чердачное помещение могло попадать достаточное количество дневного света, при установке окон важным является их правильное расположение. При этом верхний край должен находиться от пола на высоте минимум 2 м, а нижний – на высоте минимум 90 см.

Комфортное жилье с большими окнами на чердаке

Для еще более высокой световой отдачи и создания экстравагантной атмосферы в мансардном помещении чердачные окна можно также расширить с помощью дополнительных элементов. Для крыш с чердачным полуэтажом, например, подойдет установка окон до пола. При установке конькового комплекса, когда соединяются окна, расположенные по разные стороны конька крыши, можно расширить площадь остекленной поверхности вверх и создать захватывающий дух вид в небеса. Наряду с хорошим освещением и исключительно уютной атмосферой установка окон современного образца даст еще один положительный эффект: благодаря новой, специально сконструированной внутренней поверхности поднимающийся от обогревателя теплый воздух может беспрепятственно циркулировать у поверхности стекла и забирать накопившуюся влагу. Результат: меньше или вовсе полное отсутствие водного конденсата на стекле и возможность каждый день спокойно любоваться видами.

Наряду с вечерним проветриванием и использованием ночного воздуха для охлаждения здания установка окон в мансардном помещении помогает обеспечить в доме регулярный воздухообмен. Речь идет о так называемом эффекте камина: воздух поднимается, как в дымовой трубе, снизу вверх, и, таким образом воздух в доме обновляется за самое короткое время.