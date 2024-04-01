Почему запотевают пластиковые окна и когда это плохо

Сегодня пластиковые окна являются одними из самых выгодных и удобных, потому их популярность совершенно неудивительна. С другой стороны, многие люди сталкиваются с тем, что окна начинают сильно запотевать – вплоть до того, что на подоконник невозможно ничего положить кроме тряпки для впитывания воды.

Подобное положение однозначно неправильное, но причиной его не всегда являются сами окна, поэтому перед тем как что-то предпринять, нужно точно выяснить, почему потеют окна и как, собственно, устранить данную проблему.

Ситуации, при которых причина запотевания не относится непосредственно к окнам.

В помещении сильно высокая влажность, а так как на окнах температура всегда будет несколько отличаться, влажность там будет скапливаться в большем количестве.

Плохая система вентиляции.

Во время отопительного сезона горячая температура от радиаторов (которые часто располагаются под окнами) неравномерно поднимается к самому окну, что приводит к скоплению конденсата в самом низу окна.

Температурные перепады как в помещении, так и на улице, но конденсат в таком случае небольшой и никак не мешает владельцу.

Причин, подобных перечисленным, может быть довольно много, потому не всегда нужно винить окна. Возможно, причина в самом микроклимате помещения.

С другой стороны, проблема в окнах при следующих причинах.

Конденсата собирается слишком много, то есть герметизация окон сделана плохо. Также существует вероятность, что через небольшие трещинки может просачиваться внешняя влага, не говоря уже о большей разности температур.

Конденсат собирается внутри окон (вне зависимости от того, какой именно стеклопакет установлен), что говорит о дефекте самого стеклопакета или неправильной его установке.

Окна не переведены на зимний режим, то есть закрываются не так плотно, как нужно.

Присутствует деформация окна, причем неважно, какая именно.

Стоит отметить, что для зимнего времени запотевание окон не является чем-то неправильным, ибо разность температур в помещении и на улице обязательно приведет к скоплению конденсата.

Что касается решений, то все будет зависеть непосредственно от причины проблемы. Иногда помогает установка осушителя воздуха или хорошей вентиляции, чтобы контролировать общую влажность в помещении.

Если же проблема непосредственно в окнах, то далеко не все дефекты можно исправить. К примеру, перевести окна в зимний режим просто, а деформацию стеклопакета если и реально решить, то только благодаря специалистам, да и то не всегда. В остальном важно следить, чтобы окна устанавливались правильно, дабы они не продувались сбоку.

Бывает так, что старые окна держались хорошо, а вот новые начинают сильно запотевать, и в таком случае причина будет как раз в неправильной установке, из-за чего очень важно выбирать не только качественного производителя, но и надежную бригаду установки (если она идет отдельно). К слову, пытаться сэкономить и установить окна самостоятельно также не рекомендуется, ибо без соответствующих знаний и тонкостей человек однозначно допустит ошибки, и окна будут не только запотевать.