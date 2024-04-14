Секреты сохранения идеальных ПВХ окон

По словам производителей, за окнами ПВХ не нужно особо ухаживать.

Принципиально важное условие – это правильная эксплуатация. Люди не задумываются над процессом открывания и закрывания окон, правильно ли они это делают или нет. Для них главное, что окно не скрипит, значит все хорошо. Но действительно ли это так? Что делать, чтобы окна все-таки не потемнели, не погнулись и не скрипели?

Как известно, окна ПВХ являются некой преградой между улицей и квартирой, они сдерживают резкий перепад температур. Но вследствие постоянного колебания температуры на окнах может появляться конденсат. Конденсат появляется из-за высокой влажности воздуха, в ходе приготовления пищи, принятии душа, стирки. Также причиной появления кондесата могут стать растения, расставленные в большом количестве в комнате, неправильное расположение отопительной системы, глубокие оконные откосы и другие причины. Постоянное появление конденсата на окнах может привести к появлению наледи на раме, образованию плесени и другим серьезным последствиям.

Профилактика этого явления довольно проста.

Необходимо каждое утро осуществлять проветривание помещения на протяжении 20-30 минут. Аналогичную процедуру следует выполнять после рабочего дня и перед сном. Достаточное количество свежего воздуха в комнате скажется положительно не только на окнах, но и на жильцах. Сон станет более здоровым и глубоким.

Также следует регулярно проводить осмотр фурнитуры окна — ручек, петель, замков и защелок. Фурнитура является связующим элементом окна ПВХ. В качестве профилактических мер следует 2-3 раза в год проводить такой тщательный осмотр.

Регулярная чистка окна также способствует продлению срока его службы. Окна нужно регулярно очищать от оседающей пыли, а элементы фурнитуры должны быть освобождены от краски, строительной штукатурки и прочего мусора. Полезным станет смазывание специальной смазкой без содержания кислоты или смолы (моторное масло – наиболее оптимальный вариант). В качестве чистящих средств рекомендуют применять только те, которые предназначены исключительно для ухода за фурнитурой (они не нарушают антикоррозийное покрытие).

Современные окна ПВХ – это комплексная конструкция, детали которой плотно прилегают друг к другу.

Значимая роль отводится уплотнителю, который, к сожалению, подвергается естественному старению, теряя свою эластичность. Для сохранения эластичности необходимо проводить его очистку специальными средствами, влажными салфетками или хорошо впитывающей тканью дважды в год.

В регулярной и качественной очистке нуждаются также дренажные (водоотводные) отверстия. Их можно найти в нижней части рамы при открытии створки. Основная функция дренажных отверстий заключается в выводе влаги из окна. А излишний конденсат сами знаете, чем грозит.

После того, как были исправлены все недочеты, можно приступать к процессу мытья рам и подоконников. На первый взгляд может показаться, что мойка окон – процесс несложный и быстрый. Но здесь все же существуют свои правила, которые следует строго соблюдать. В книгах и газетах вы вряд ли найдете стоящую информацию о том, как правильно мыть окна. Однако многолетним опытом грамотного мытья окон люди с удовольствием делятся в интернете.

Техника мытья окон состоит из двух этапов:

предварительное мытье рам, откосов и подоконников. В ходе этого этапа убирают грязь и пыль, потеки старой краски, лака, герметика, если имеются. Избавиться от следов пыли и дождя, помарок от шариковый ручки, фломастеров и карандашей помогут специальные моющие средства для окон и теплая вода. Крайне не рекомендуется прибегать к использованию чистящих средств, в состав которых входит бензин, растворитель или кислота. Наличие этих веществ может негативно сказаться на пластиковой поверхности. А применение порошковых средств для чистки лишь поцарапает профиль. А на царапинах легко оседают пыль и грязь;

мытье стекол. Для качественного мытья вам понадобится вода с шампунем, тряпки, мочалки и губка. Облегчить вашу жизнь смогут тряпки, в состав которых входит микрофибра. Но старое махровое полотенце ничуть не уступает в качестве. А сырая разрезанная луковица позволит избавиться от следов мух на окне.

важной частью стеклопакета является полированное стекло. Царапины сильно влияют на прозрачность этого стекла. Именно по этой причине советуют применять только специальные чистящие средства. Их прекрасной заменой может стать теплая вода с небольшим содержанием нашатырного спирта.

После правильной мойки окно снова засияет, будто новое. Многие согласятся, что мытье окон – процедура действительно не из легких. Греет мысли лишь одно: правильно помыв окно, вы продлеваете срок его службы минимум на полгода. Результат действительно стоит потраченного времени и сил.