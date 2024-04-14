Секреты сохранения идеальных ПВХ окон

По словам производителей, за окнами ПВХ не нужно особо ухаживать.
Принципиально важное условие – это правильная эксплуатация. Люди не задумываются над процессом открывания и закрывания окон, правильно ли они это делают или нет. Для них главное, что окно не скрипит, значит все хорошо. Но действительно ли это так? Что делать, чтобы окна все-таки не потемнели, не погнулись и не скрипели?
Как известно, окна ПВХ являются некой преградой между улицей и квартирой, они сдерживают резкий перепад температур. Но вследствие постоянного колебания температуры на окнах может появляться конденсат. Конденсат появляется из-за высокой влажности воздуха, в ходе приготовления пищи, принятии душа, стирки. Также причиной появления кондесата могут стать растения, расставленные в большом количестве в комнате, неправильное расположение отопительной системы, глубокие оконные откосы и другие причины. Постоянное появление конденсата на окнах может привести к появлению наледи на раме, образованию плесени и другим серьезным последствиям.
Профилактика этого явления довольно проста.
Необходимо каждое утро осуществлять проветривание помещения на протяжении 20-30 минут. Аналогичную процедуру следует выполнять после рабочего дня и перед сном. Достаточное количество свежего воздуха в комнате скажется положительно не только на окнах, но и на жильцах. Сон станет более здоровым и глубоким.
Также следует регулярно проводить осмотр фурнитуры окна — ручек, петель, замков и защелок. Фурнитура является связующим элементом окна ПВХ. В качестве профилактических мер следует 2-3 раза в год проводить такой тщательный осмотр.
Регулярная чистка окна также способствует продлению срока его службы. Окна нужно регулярно очищать от оседающей пыли, а элементы фурнитуры должны быть освобождены от краски, строительной штукатурки и прочего мусора. Полезным станет смазывание специальной смазкой без содержания кислоты или смолы (моторное масло – наиболее оптимальный вариант). В качестве чистящих средств рекомендуют применять только те, которые предназначены исключительно для ухода за фурнитурой (они не нарушают антикоррозийное покрытие).
Современные окна ПВХ – это комплексная конструкция, детали которой плотно прилегают друг к другу.
Значимая роль отводится уплотнителю, который, к сожалению, подвергается естественному старению, теряя свою эластичность. Для сохранения эластичности необходимо проводить его очистку специальными средствами, влажными салфетками или хорошо впитывающей тканью дважды в год.
В регулярной и качественной очистке нуждаются также дренажные (водоотводные) отверстия. Их можно найти в нижней части рамы при открытии створки. Основная функция дренажных отверстий заключается в выводе влаги из окна. А излишний конденсат сами знаете, чем грозит.
После того, как были исправлены все недочеты, можно приступать к процессу мытья рам и подоконников. На первый взгляд может показаться, что мойка окон – процесс несложный и быстрый. Но здесь все же существуют свои правила, которые следует строго соблюдать. В книгах и газетах вы вряд ли найдете стоящую информацию о том, как правильно мыть окна. Однако многолетним опытом грамотного мытья окон люди с удовольствием делятся в интернете.
Техника мытья окон состоит из двух этапов:
- предварительное мытье рам, откосов и подоконников. В ходе этого этапа убирают грязь и пыль, потеки старой краски, лака, герметика, если имеются. Избавиться от следов пыли и дождя, помарок от шариковый ручки, фломастеров и карандашей помогут специальные моющие средства для окон и теплая вода. Крайне не рекомендуется прибегать к использованию чистящих средств, в состав которых входит бензин, растворитель или кислота. Наличие этих веществ может негативно сказаться на пластиковой поверхности. А применение порошковых средств для чистки лишь поцарапает профиль. А на царапинах легко оседают пыль и грязь;
- мытье стекол. Для качественного мытья вам понадобится вода с шампунем, тряпки, мочалки и губка. Облегчить вашу жизнь смогут тряпки, в состав которых входит микрофибра. Но старое махровое полотенце ничуть не уступает в качестве. А сырая разрезанная луковица позволит избавиться от следов мух на окне.
- важной частью стеклопакета является полированное стекло. Царапины сильно влияют на прозрачность этого стекла. Именно по этой причине советуют применять только специальные чистящие средства. Их прекрасной заменой может стать теплая вода с небольшим содержанием нашатырного спирта.
После правильной мойки окно снова засияет, будто новое. Многие согласятся, что мытье окон – процедура действительно не из легких. Греет мысли лишь одно: правильно помыв окно, вы продлеваете срок его службы минимум на полгода. Результат действительно стоит потраченного времени и сил.
Комментарии