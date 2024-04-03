Слуховые окна, расположенные в плоскости крыши

Капитальный ремонт квартиры или строительство дома часто связаны с установкой новых окон.

Сегодня на каждом строительном рынке можно приобрести готовые слуховые окна для скатов крыши. Они идеальны, если вам предстоит переоборудование или обустройство чердачного помещения, для старых крыш над такими помещениями, где недостаточно света.

Большие окна пригодны для установки на месте маленьких слуховых окон, на щипцовой стене или на скате крыши. Приобретённое на строительном рынке окно, практически готово к установке. Это можно сделать своими руками, но всё же гарантию производитель даёт только в том случае, если монтаж будет производить профессионал. Однако, риск сделать что-то не так, очень мал.

Все работы можно сделать самостоятельно, кроме работ на стропилах, для которых нужна профессиональная помощь плотника. Она всегда необходима, когда нужно сделать имеющийся оконный проём шире.

Для старой не утеплённой крыши не приобретайте дополнительно изоляционную раму. Вы потратите лишние деньги, так как она имеет смысл только для крыш с современной изоляцией. Там, где позже планируется утепление и изоляция крыши (это рекомендуется), в любом случае они будет проходить впритык с окном.

Окно, готовое к монтажу

Само собой разумеется, при монтаже требуется соблюдать прилагаемую инструкцию. Для планирования и лучшего понимания своей работы следует разложить детали окна на полу и прикрутить прилагающиеся монтажные уголки. Теперь нужно сделать отверстие в скате крыши. Во многих старых зданиях вы едва ли наткнётесь на слой изоляции, поэтому вам предстоит только вырезать проём.

Среднеподвесное окно идеально, когда дизайн комнаты предполагает расположение мебели непосредственно около оконной рамы. С ручкой, монтированной вверху оно весьма удобно в использовании. Окно со створными переплетами открывается также наружу, но ручка на раме расположена внизу.

Вопрос обзора

Через окно, расположенное в плоскости крыши, можно смотреть как из положения сидя, так и из положения стоя. Для этого нужно подобрать оптимальную высоту его расположения.

Для окон с ручкой для открывания сверху идеальное расположение нижнего края оконного стекла будет составлять 90 см. Для окон с нижней ручкой рекомендовано 120 см. Монтажная рама должна встраиваться на 10 см глубже. В зависимости от угла наклона ската крыши рекомендуются разные размеры окна в высоту. На рисунке показана зависимость этого размера от угла наклона.

Проём для окна, расположенного в плоскости крыши.

Этапы работы:

Проём в крыше следует предварительно отметить при помощи уровня. Соблюдайте при этом план стропильной конструкции. Затем болгаркой прорежьте щель в штукатурке и основании под ней. После этого штукатурка выколачивается при помощи кувалды или, если требуется, стамески. Следующим этапом отделите основание под штукатурку от стропил. Если имеется, удалите и изоляционный материал. Теперь изнутри можно видеть покрытие кровли. Удалите строительный раствор и достаньте куски черепицы. Прежде чем начнётся установка окна специалистами, предстоит ещё выпилить кровельные рейки.

Перекладина создаст место для окна

Если места между стропилами не хватает, то устанавливают специальную перекладину. Это вмешательство в конструкцию крыши под силу только специалисту-плотнику! Плотник соединяет перекладины уголками. Отпиленные стропила тоже соединяют уголками с перекладинами. Многие работы на этом этапе проводятся снаружи. При крышах с наклонными стропилами специалисты-плотники часто отказываются от крепления подпорками, так как вертикально проходящая обрешетина держит стропила. Обе поперёк проходящие перекладины передают нагрузку разделяющих стропил на близлежащие стропила.

Установка окон.

Этапы работы:

Перед монтажом навешивается поворотная оконная створка. Для этого нужно отверткой отомкнуть фиксирование в сочленении окна. Затем прикручиваются монтажные уголки к раме, но перед этим уголки должны быть прикручены и к перекладинам снаружи. Далее следует монтаж оклада. Начинать следует с нижней части, которая имеет выдающуюся часть для крепления черепицы. Обе части облицовки листовой сталью по сторонам окна производится с помощью клина из пенистого материала путём подгибания накладки с нижним, уже смонтированным, листом стали. Этот клин из пенистого материала позже будет предотвращать проходящий мостик холода у оконной рамы. Монтируем облицовку на выступе окна. Шарнирно-раздвижной механизм окна облицовывается в последнюю очередь. Дополнительная облицовка, которая просто вставляется и крепится в своём положении двумя шурупами. Так же как нижняя и средняя части, верхняя часть облицовки рамы крепится и фиксируется соединительной планкой. Рамы смонтированы. Теперь нужно снова нарастить и подогнать по размеру снятую часть черепицы. Куски черепицы распиливаются и снабжаются прорезями. Черепица укладывается так, чтобы клин наклонялся к окну и прикручивается через прорези. «Юбке» на нижнем крае облицовки рамы руками придать форму черепицы и затем прибить резиновым молотком. В заключение навешиваем оконную створку. Для этого нужно повернуть её уличной стороной в дом, надеть на шарниры и прижать пока шарниры не защёлкнутся.

Подгонка внутренней отделки

Для слуховых окон расположенных на плоскости крыши производитель предлагает подходящие облицовочные материалы для области у оконного проёма (откосов). Их можно легко подогнать под угол наклона. В качестве альтернативы можно использовать гипсовые плиты.