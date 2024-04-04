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Стоимость пластиковых окон как сэкономить без ущерба качеству

Стоимость пластиковых окон может больно ударить по карману.

Однако, при желании, можно немного сэкономить: главное сделать это с умом и без ущерба качеству окон. Давайте подумаем, как это лучше сделать.

Самый простой вариант – хорошо задуматься над тем, на всех ли окнах Вам нужны подвижные створки и сколько их вообще нужно. Глухие створки пластиковых окон имеют меньшую стоимость, чем подвижные. Конечно, стоит соблюдать умеренность: в отличие от деревянных рам, которые пропускали воздух в щели, пластиковые окна более герметичны, поэтому их нужно часто проветривать. Так, если в комнате два окна, одно из них можно сделать полностью глухим.

Снизить стоимость пластикового окна за счет теплозащитных качеств

Как бы смело это не звучало, но сэкономить можно и на теплозащитных свойствах окна. Не стоит перестраховывать и заказывать сверхтеплые дорогие окна. Для средней полосы России, к примеру, достаточно профиля с 4-5 воздушными камерами и двухкамерного стеклопакета. Стоимость такого пластикового окна вполне доступна.

Если Ваш дом плохо утеплен, можно рассмотреть 5-6-камерный профиль и трехкамерный стеклопакет. Более дешевый и менее теплоэффективный вариант можно установить на кухне, ведь в этом помещении и так тепло от плиты и электроприборов. Здесь, наоборот, лучше обратить внимание на возможности проветривания.

В спальне и детской особенно ценится тишина, поэтому для этих комнат нужно выбирать окна с двойным уплотнением (если окна выходят на шумную улицу). Если рядом с домом тихий сквер, то на шумоизоляции тоже можно сэкономить. Главное, не увлекаться!

На чем точно не стоит экономить, — это фурнитура. Дешевая фурнитура может легко вывести из строя все окно.

https://supermarket-okon.ru/stoimost-plastikovyh-okon-kak-sekonomit-bez-uscherba-kachestvu/

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