Стоит ли доверять окнам из ПВХ

Окна, созданные из дерева, пластика, алюминия, имеют очень высокий спрос благодаря своим свойствам, таким как теплозащита, длительное время эксплуатации. Но несмотря на это, многие владельцы квартир начали отдавать предпочтение окнам, созданным из ПВХ. В этой статье мы постараемся разобраться, в чем же причина такой популярности ПВХ.

Справка из истории

Поливинилхлорид (ПВХ) был впервые синтезирован в Германии в 1835 году, но использовать его начали лишь в 50-е годы прошлого века. В наше время ПВХ стоит в одном ряду с самыми популярными химическими материалами, которые используются в строительстве, также это первый в мире полимер, который получил широкое применение в производстве свето-прозрачных конструкций.

ПВХ очень устойчив ко многим внешним воздействиям. По прочности он обгоняет дерево. Окна, изготовленные из него, могут эксплуатироваться на протяжении 10 лет при экстремальных температурах. В составе белого ПВХ-профиля имеются специализированные добавки, благодаря которым он не меняет свой свет.

Нынешние пластиковые окна были созданы в 50-х годах 20 века в Германии, однако большую популярность в Европе они приобрели лишь по окончании энергетического кризиса в 70-х годах, который вызвал реформу в области энергоснабжения, в частности созданием герметичных окон.

Вначале к окнам из ПВХ относились с большим недоверием, потому что стоили они гораздо дороже, чем обычные, а тогда обычный покупатель не видел в них преимуществ. Но вскоре всё начало меняться, и со времен эти окна вошли в моду.

В Россию такие окна стали ввозить буквально со всего мира: из Австрии, Германии, Турции, причем все окна были уже в собранном состоянии. И только в середине 90-х годов в нашей стране открыли первое изготовление ПВХ-окон. Сейчас многие крупные компании по производству окон ПВХ получили многие западные технологии, имеют новоё оборудование и достаточно обученный персонал. Эти компании, стараются обеспечить наш рынок недорогими, но качественными окнами. Обычно такие компании выполняют весь цикл работ по производству окон: от резки и сварки до сборки и декоративного украшения. Однако материалы, которые требуются для производства, продолжают закупать в других странах. По словам самих производителей, наш рынок окон продолжает развиваться, и вскоре мы достигнем зарубежного качества.

Почему пластик?

Сейчас большинство населения нашей страны при выборе окон решают использовать именно пластиковые. Основной причиной для этого является то, что пластик лишен многих недостатков, которые есть у дерева и металла. Например, пластик не боится солнечных лучей и сырости, в отличие от дерева, которое под воздействием этих факторов начинает усыхать и трескаться. Именно из-за этого в домах с деревянными окнами заводятся насекомые, которые вначале живут в самих окнах, а после этого переходят в жилые помещения. В конце концов, окна из дерева отлично горят, поэтому владельцам дач или домов стоит подумать о безопасности при деревянных окнах.

Алюминий, конечно, является более прочным материалом, потому что после тщательных обработок приобретает устойчивость почти ко всем атмосферным проявлениям. Но как и все остальные материалы, он имеет большую теплопроводность, что при создании окон является очень большим минусом. При всем при этом, алюминий стоит во много раз дороже, чем окна из пластика, что тоже является очень важным плюсом в выборе ПВХ-окон.

Также к плюсам пластика можно отнести то, что при использовании его открываются большие возможности для дизайна. Всегда архитекторы при создании домов относились к дизайну окон с большой заботой. Сегодня возможности пластиковых окон позволяют создать шикарнейшие фасады, они помогают творить то, о чем десять лет назад и нельзя было подумать, а также дают возможность открыть весь свой творческий потенциал. Именно поэтому при создании окон не стоит оставаться на старой волне, а идти в новый творческий мир.

Кроме того, что они очень сильно влияют на сам облик здания, пластиковые окна воздействуют также на качество интерьера и на сам комфорт при проживании. Благодаря большому разбросу цен на рынке, окна из ПВХ может получить любой человек.

Многие могут поспорить, говоря, что деревянные окна гораздо более экологичны, но в последнее время стали производиться пластиковые окна, при создании которых не используется свинец, вследствие чего такие окна стали во много раз безопаснее. В конце концов, окна – это именно та часть квартиры, которую мы выбираем гораздо более тщательно, потому что она должна прослужить долго и приносить в дом тепло и уют. Поэтому сейчас ПВХ-окна приобрели такую популярность не только в России, но и во всем мире.