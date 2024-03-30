Целесообразно ли устанавливать в своём доме пластиковые окна эконом-класса?

Введенные несколько лет назад европейские санкции и падение курса рубля отрицательно подействовали на уровень доходов тысяч российских граждан. Поэтому некоторым из них приходится экономить на многом – покупать лишь недорогие продукты, приобретать одежду на распродажах или в секонд-хендах, а в квартирах устанавливать пластиковые окна эконом-класса.

Производством и установкой пластиковых окон занимаются несколько компаний, филиалы которых можно найти во всех областях Российской Федерации.

Традиционно окна ПВХ делятся на три типа – изделия эконом-класса, стандартные и элитные. Элитные окна устанавливают в своих усадьбах министры и губернаторы, крупные бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса. А большинство россиян вынуждены довольствоваться стандартными окнами или даже окнами эконом-класса.

Некоторые российские изготовители бюджетных окон из поливинилхлорида утверждают, что их товары полностью соответствуют государственным стандартам и могут эксплуатироваться во всех регионах РФ. Внешне недорогие окна могут ничем или почти ничем не отличаться от стандартных, однако могут обладать худшими теплотехническими свойствами.

Поэтому некоторые окна из пластика класса «эконом» целесообразно устанавливать в помещениях, где приходится находиться нечасто и недолго – на неотапливаемых лоджиях, в нежилых дачных домиках, на складах. Возможно, некоторые модели окон эконом-класса подойдут для эксплуатации в жилых домах и офисах, находящихся в южных областях России.

Даже окна класса «эконом» имеют более презентабельный вид, чем старые окна с облупленными деревянными рамами.

Однако бюджетным окнам обычно присущ целый ряд недостатков, таких как невысокая энергоэффективность и низкий уровень звукоизоляции, поскольку для комплектации их применяют однокамерные стеклопакеты, внутри которых отсутствует инертный газ и теплосберегающее покрытие.

Также им свойственна недостаточная жёсткость, из-за чего зимой под воздействием холода рамы со створками постепенно деформируются и между ними появляются щели. С дешевыми окнами ПВХ могут случаться перекосы створок, на них могут даже трескаться сварные швы.

Несмотря на упомянутые отрицательные свойства, окна из ПВХ эконом-класса вполне можно устанавливать на даче, если та используется для сезонного проживания в тёплое время года, когда их отрицательные свойства не будут существенны. Также их можно использовать для остекления теплиц.