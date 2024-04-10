Выбор и установка окон в бане

В рамках данного материала мы рассмотрим важный вопрос, касающийся выбора и установки окон в бане.

Как правило, большинство людей предпочитают париться в бане в вечернее время, однако немало и тех, кто посещает баню днем.

Выбор размеров окон, конечно, дело индивидуальное, но, как правило, их размеры составляют от 60 до 80 сантиметров в ширину и 40 до 60 сантиметров в длину. Если же ваша баня стоит в живописном месте и из ее окон открываются потрясающие виды, то естественно, размеры окон можно увеличить.

Важно и правильно расположить окна в бане. Окно в моечной должно находиться не ниже уровня глаз человека среднего роста, в противном случае придется постоянно закрываться от посторонних глаз при помощи жалюзи.

Окна в парилке должны быть небольшого размера, достаточного для естественного освещения помещения. Все-таки главной задачей является сохранение в парной высокой температура, а большие окна будут способствовать быстрому выстыванию, что крайне нежелательно.

После постройки, в течение 6-12 месяцев баня будет давать усадку. Это сказывается и на окнах. Поэтому первоначальную установку лучше всего выполнять на специальных рейках, которые устанавливаются в предварительно подготовленные пазы. Над окном оставляют зазор от 5 до 15 сантиметров, затем осуществляют его утепление и лишь после этого крепят наличники.

Бани, построенные из камня, кирпича или шлакоблока подвержены усадке гораздо меньше. В таких банях хорошо смотрятся окна из стеклоблоков, а свет от них получается мягким и рассеянным.

В бане можно устанавливать как деревянные, так и металлопластиковые окна – окончательный выбор всегда остается за вами.

Следует учитывать, что деревянное окно также дает усадку, а также в результате больших перепадов температур и влажности со временем может покоситься. Поэтому деревянное окно должно быть выполнено только из качественной древесины. Неплохой идеей будет установка деревянных окон со стеклопакетом, внутреннее стекло которого является закаленным – это избавит вас от многих неприятностей и «сюрпризов» в дальнейшем. Дрова при этом следует тщательно выбирать, причем лучше — сразу высушенные.

В комнате отдыха и предбаннике вполне можно поставить обычные металлопластиковые окна с двойным стеклопакетом, которые обеспечат хорошую шумоизоляцию помещений.