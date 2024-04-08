Чтобы обезопасить своего ребенка от неприятностей, связанных с самостоятельным открыванием окна, следует предпринять меры предосторожности, установив замки на пластиковые окна от детей, которые послужат надежной защитой для активных и любознательных малышей.

Легко открываемые окна — серьезная опасность для детей

К двум годам ребенок уже начинает отчетливо понимать, что за окном он видит ту же знакомую картину, которая окружает его при прогулках во дворе. А если окно открыть, то, наверное, можно попасть во двор, пока мама занята. Того, что внизу находится несколько этажей ему трудно осознать. Позже, годам к трем, это понимание приходит, но инстинкт исследователя может подтолкнуть его к самостоятельности, не думая о собственной безопасности.

Полагаться на то, что ваш малыш послушный и не станет забираться на подоконник, если вы ему не разрешили, не стоит. Все маленькие дети любят смотреть через окно, сидя на подоконнике. Также маленькие дети очень легко обучаемы: если они видят, как вы открываете окно, то есть очень большой шанс, что ваш малыш захочет повторить ваше действие. Причем, зная, что в результате он получит выход в большой мир. Если родители теряют бдительность, то этот выход может стать для ребенка последним.

Можно пойти своеобразным путем, например, заставив подоконник горшками с растениями, но можно ли считать это надежной мерой? Ведь малышу хватает вполне сил подтащить к подоконнику табурет, пока мама занята телефонным разговором или стиркой белья, попробовать разместиться между горшками (лишние сбросить на пол). Единственной эффективной мерой можно признать установку замков на пластиковые окна от детей и следить за надлежащим их положением.

Виды замков на пластиковые окна

Народные умельцы и изобретатели могут посоветовать использовать различные крепежные проволочки и фиксирующие цепочки. Но стоит ли полагаться на такие ненадежные средства, когда речь идет о безопасности ребенка? Кроме того, такие самодельные приспособления ухудшают внешнее эстетическое восприятие оконного пролета. Индустрия оконной фурнитуры предлагает готовые решения, предназначенные для обеспечения детской безопасности.

Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна:

замки на ручке;

врезные;

накладные;

блокировщики;

розетки.

Конкретный выбор зависит от режима пользования пластиковым окном.

На окна, имеющие поворотно-откидное крепление створок, при частном использовании рекомендуется установить в нижней части створки специальный замок-блокировщик поворота. Окно при этом может находиться в режиме проветривания, но поворот створок не возможен, следовательно, ребенку никак не удастся отворить окно. В нормальном состоянии замок заблокирован, ключ от него вынут и хранится в недосягаемом для малыша месте. При необходимости замок можно легко разблокировать с помощью ключа, а потом придет время, когда функция блокировки станет не востребована.

На пластиковые окна с поворотным креплением створок при щадящем режиме использования рекомендован к установке универсальный детский замок, представляющий собой ручку с ключом. Замок-ручка устанавливается вместо обычной ручки, фиксирование поворота выполняется с помощью кнопки простым нажатием, изменить которое можно только с помощью ключа. Фиксирование возможно в одном из двух положений створки: открыто или закрыто.

Установка замков на пластиковые окна от детей, открыть которые можно только с помощью ключа, является универсальным способом защиты. Поскольку замок постоянно закрыт, то, даже дотянувшись до него и потрогав, ребенок не сможет открыть окно. Еще один способ безопасности — установка специальной фурнитуры с противоходом, дающей возможность использовать створку в режиме «распахнуто-открыто-закрыто» с использованием ручки только через ключ. Заметим, что такая опция может быть использована не со всеми марками фурнитуры.

К бюджетным вариантам детских замков относятся декоративные розетки-заглушки. Они устанавливаются вместо ручек, а настоящая ручка, позволяющая манипулировать створками, является съемной, приобрести ее можно отдельно.

Еще один недорогой вариант — установка заверток без фиксации ключом на максимально высоком расстоянии, куда малыш просто не сможет дотянуться.

Все эти меры вполне надежны и эффективны, но только при соблюдении правил их использования.

Важно! Никогда не оставляйте ключ в замке, храните его в месте, недоступном для ребенка. Система «с ключом», «ручка оконная с ключом» всегда должны находиться в положении «закрыто на ключ» и ключ вынут. Никогда не оставляйте ребенка даже на короткий период с опциями «открыто». Время от времени проверяйте систему детской безопасности на соответствие ее режиму «закрыто».

Не позволяйте играть ребенку с замком, не давайте ему в руки ключ и не акцентируйте на нем внимание. Никакая защита не заменит бдительного внимания взрослых.