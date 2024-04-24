Жалюзи на окна

Прежде всего, хочется отметить, что мансардные окна выполнены в виде деревянной рамы со створками, которые покрываются с помощью лака в 2 слоя и характеризируются наличием внешнего оклада, который делает такие окна водонепроницаемыми. Используя северную сосну, которая гармонично может вписаться в любой тип интерьера помещения, можно красиво оформить жилье в светлых, не очень ярких оттенках.

В случае, если на мансарде располагается бильярдная, для отделки которой использовались деревянные панели или обои темных оттенков, мансардные окна можно окрасить в любой понравившийся цвет.

Изготовляя мансардные окна, должное внимание уделяется не только их привлекательному внутреннему виду, но и фасаду.

Чтобы сделать их незаметными среди цветных кровель из металлочерепицы, битумной и керамической черепицы, а также с профнастила, для окрашивания оклада используют цвет краски, идентичный цвету кровли.

Что касается рамы для мансардных окон, то ее площадь составляет всего лишь 15% от общей площади окна. Учитывая этот небольшой показатель, можно сделать вывод, что даже если и окрасить ее, то это окажет минимальное влияние на цветовую гамму интерьера помещения.

Предназначение некоторых элементов, которые используются для декора мансардных окон

Должное внимание следует уделить следующим элементам:

Жалюзи;

Шторкам;

Противомоскитным сеткам.

В дневное время суток они призваны защищать от прямых солнечных лучей, под воздействием которых нагреваются предметы, расположенные внутри помещения и воздух. Вечером же выступают в качестве своеобразного ограждения, так как позволяют скрыть все происходящее в доме от любопытных и назойливых взглядов проходящих мимо людей.

Применение рулонных штор для оформления дизайна мансардных окон

Чаще всего для изготовления рулонных штор используется полиэстер. Подобные шторы могут быть светонепроницаемыми, светоограничительными, на крючках, теплонепроницаемыми и с боковыми направляющими. Светоограничительные шторы предотвращают попадание в здание прямых солнечных лучей (попадает только часть рассеянного света, цвет которого идентичен с цветом штор). Для изготовления теплонепроницаемых штор используется более плотная ткань, а обратная их сторона характеризируется наличием специального теплоотражающего покрытия. Закрепить оба типа вышерассмотренных штор можно, используя крючки, но им свойственно провисать, поэтому в любом случае образуется небольшая щель, через которую может проникать свет.

Для регуляции светового потока довольно часто прибегают к применению жалюзи для мансардных окон. Они также могут подвергаться окраске в самые разнообразные цвета.

Хотелось бы отметить, что для мансардных окон нельзя применять обычные шторы. Закрепив ткань в верхней части окна, она будет занавешивать часть окна, что нежелательно. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться рольшторами, жалюзи с рисунком или без него.

Для ванной комнаты лучшим решением будут мансардные окна, которые имеют белое полиуретановое покрытие. Они будут смотреться весьма стильно и оригинально, вписавшись в общий интерьер комнаты.

Чтобы затемнить помещение и обеспечить в нем отличную звукоизоляцию, следует воспользоваться рольставнями. Кроме того, они способны защитить мансарду от проникновения туда злоумышленников и непрошеных гостей.

Красить и лакировать поверхность оклада и рам следует примерно 1 раз в 5-7 лет. При этом не нужно забывать снимать фурнитуру и уплотнение.

Как видите, использование мансардных окон и других декоративных элементов в интерьере весьма популярно и уместно.