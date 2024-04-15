Декоративные элементы для окон: модные тенденции 2023 года

Легкие занавески или тяжелые шторы, ниспадающие до пола?

Окно без штор и жалюзи или римская штора? Оконные панели или отдельные наличники? В этом сезоне дизайнеры интерьеров делают акцент на различных решениях по оформлению окон. Познакомьтесь с самыми модными на сегодняшний день вариантами. Пускай секреты оконного декора больше не будут таковыми!

Наступил долгожданный, но в то же время страшный момент оформления интерьера квартиры или дома? Ищете примеры оформления окон? Тогда вы попали по адресу! Здесь подобраны все последние тенденции в оформлении окон. Посоветуем, какие цвета, фактуры и узоры штор и жалюзи будут модными, чем римские шторы отличаются от японских и почему иногда лучше оставить окно без штор и жалюзи.

Элегантные шторы

В голове крутится идея оформления окна шторами, но не совсем понятно, как добиться хорошего эффекта? Остановитесь на высококачественных шторах, которые, благодаря утяжелению текстиля и наличию винтовой ленты, будут идеально подходить.

В 2023 году дизайнеры интерьеров будут особенно охотно тянуться к шторам длиной до пола, предпочтительно подвешенным к потолочным рейкам. Такие оконные композиции подчеркнут престижный характер интерьера.

Какие цвета, узоры и фактуры штор сейчас самые модные? Выбор огромен! Для интерьеров в стиле мягкого минимализма лучше подойдут модели модных светлых цветов – теплого белого, светло-бежевого – идеально сочетающихся с цветовой гаммой остальной обстановки. В гламурном и современном стиле будут уместны темные бархатные шторы. В современных, природных и бохо интерьерах сработают светлые оттенки зеленого, голубого и желтого. Самые модные шторы будут с цветочным рисунком, но в нежных, пастельных тонах, как бы размытых.

Занимаясь декорированием окон, нужно помнить правило – плотная ткань или выразительная фактура не сочетаются с художественными узорами.

Воздушные завесы

Интересен оконный декор в гостиной, который не перегрузит интерьер и не лишит его простора? В этом случае оформление окон воздушными занавесками будет наилучшим вариантом. В гостиной занавески не должны защищать частную жизнь домочадцев так же надежно, как в спальне. В последние годы успехом пользуются легкие, слегка прозрачные шторы без рисунка, ниспадающие от потолка до пола. Этот сезон не станет исключением.

Какие цвета занавесок будут в тренде в 2023 году? Белоснежный уходит на второй план. В настоящее время этот основной цвет в оформлении окон появляется предпочтительно в виде натуральных, теплых или ломаных оттенков. Чтобы разнообразить эффект, можно использовать многослойное оформление окна шторами. Для этого достаточно повесить на карниз разные типы занавесок, немного отличающиеся друг от друга, но сочетающиеся по цвету. Не забудьте грамотно подобрать элементы такого комплекта, чтобы они действительно гармонировали друг с другом.

Римские шторы и японские панели

Хотите минималистичное и современное декорирование окон в гостиной? Римские шторы по-прежнему в моде, хотя им вторят также рулонные шторы или японские панели, которые становятся все более популярными. Чем эти модели отличаются друг от друга? Римские шторы для кухни, гостиной, спальни или офиса представляют собой одно-, двух- или многослойное оконное покрытие, размер которого соответствует размеру оконной ниши. После сворачивания в рулон в его верхней части образуются декоративные складки.

Японские панели, по сути, представляют собой декор, изготовленный из горизонтально раздвижных ширм, обтянутых тканью. Такое оформление окна на кухне или в ванной комнате не только намного функциональнее, чем в случае с занавесками или сетчатыми шторами. Это еще и современное, простое дополнение. Обязательно ли римская штора для кухни или ванной должна быть изготовлена из специальной ткани? Обычно в продаже предлагаются моющиеся модели, поэтому выбирайте понравившийся рисунок, цвет или фактуру. Особенно модными в этом сезоне будут римские шторы с узорами, отсылающими к стилю арт-деко, например, геометрические или флористические модернистские узоры.

Деревянные шторы

Современные украшения для окон – это не только ткани, но и деревянные шторы. Уже несколько лет в моде модели с широкими планками. Они могут выполнять не только функцию защиты от солнца или посторонних взглядов, но и служить украшением. Жалюзи с широкими планками выглядят более солидно, но и более элегантно, чем варианты с тонкими планками.

Грамотно установленные, то есть над оконной нишей, они не будут мешать открыванию и закрыванию дверей или оконных створок. Какие цвета планок выбрать в 2023 году? Все еще очень популярна светлая древесина – как лиственная, так и хвойная. Чтобы добавить интерьеру объемности, лучше всего выбирать жалюзи в цветах отбеленного или серого дерева. Такое оформление окна будет действительно привлекать внимание! Модели из темного, например, орехового дерева будут хорошо смотреться в элегантной и роскошной обстановке.

Оконные панели

Модное окно не должно иметь занавесок, штор или жалюзи. Декор окон не нужен, если окна или двери террасы отличаются элегантной линией, интересным дизайном, а цвет рам соответствует стилю интерьера. Все чаще дизайнеры отдают предпочтение незадекорированным окнам, чтобы была возможность наслаждаться открывающимся видом. Затем обычно используются только внешние жалюзи, чтобы защитить интерьер от жары, мороза или в вечернее время от глаз прохожих и соседей.

Впрочем, декоративное окно без штор и жалюзи – это отнюдь не безнадежная фантазия. Их можно разнообразить, если привлечь подвесные элементы декора на окно. Это могут быть отдельные детали, свисающие с занавески, отделанные кружевом, кристаллами или бахромой. Такое модное окно будет радовать как людей внутри, так и снаружи дома.