Тонировка пластиковых окон ПВХ от компании

Очень красиво в окнах некоторых офисных и жилых помещений смотрятся стёкла, поверхность которых имеет какой-либо приятный цветной оттенок. При этом окно может иметь поверхность, которая не даст возможности просматривать их снаружи либо чуть затемненное стекло. Сочетание обычного стеклопакета в окне и современных видов тонирования значительно расширяет возможности в оформлении фасадов строений. Но красота — это далеко не единственное положительное качество, которое достигается подобным способом.

В производстве окон используются стёкла, которые тонируются двумя методами.

К первому относится тонирование в массе, когда непосредственно при изготовлении стекла в его состав добавляют специальные примеси на основе металлов. Они и придают стеклу разнообразные оттенки. В зависимости от концентрации и состава вещества стекло получается различных цветов и с разным уровнем прозрачности. Другой способ, который имеет более широкое применение – нанесение на стекло специальной плёнки. В зависимости от цвета и коэффициента прозрачности используемого материала, окна могут быть изготовлены на любой вкус в любом цветовом исполнении. Оригинально и стильно смотрятся стёкла, имеющие зеркальную поверхность.

В том случае, когда для тонирования применяют пленку, ее наносят на внутреннюю поверхность стекла в пакете, что дает надежную защиту от повреждений. Пленка не пачкается и не царапается. Не исключается тонирование стекла снаружи даже в уже готовом окне, но необходимо соблюдать определенные правила при обслуживании такой поверхности.

Кроме плёнки тонирование может быть произведено путём нанесения на одну из поверхностей распылённых материалов. По такому принципу изготавливают зеркала. Стекло, изготовленное по такому методу, полностью имитирует зеркало, а в зависимости от того, каким пигментом окрашен раствор и какие металлы использованы, добиваются цветного тонирования. Как и в случае применения некоторых видов плёнки, такой способ позволяет изготовить окна, которые не будут просматриваться снаружи, а изнутри помещения будет обеспечен прекрасный обзор.

Тонированное стекло очень красиво, но что еще, помимо внешней привлекательности можно отметить?

Самое важное преимущество таких изделий — значительное снижение воздействия ультрафиолетового излучения. Тонированное стекло, отражающее солнечный свет, будет очень кстати в жаркие летние дни. Внутри помещений, где установлены такие окна, сразу становится уютно и прохладно. Ограничение доступа солнечного света поможет сохранить от выгорания мебель и портьеры, а если помещение находится на первом этаже, тонированное стекло защитит от любопытных взглядов прохожих.

Хотя использование плёнок может повлечь некоторое удорожание готового изделия, но в качестве бонуса владелец получит оконную конструкцию с лучшими характеристиками. Так как на пути звука наряду со стёклами будет находиться слой плёнки, улучшатся шумопоглощающие свойства окна. Аналогично повысится степень теплоизоляции конструкции. В определённой степени плёнка способна помочь и при механических повреждениях стекла. Если прочность поверхности вырастет незначительно, то в случае попадания камня или удара, разбившееся стекло не разлетится на мелкие осколки, а останется в склеенном состоянии. Это, в свою очередь, поможет предотвратить травмы.

Таким образом, применение тонированных стёкол в пакетах пластиковых окон помогает не только украсить фасад дома или офиса, но и получить определённую выгоду в виде дополнительной защиты, энергосбережения и комфорта. Наша компания готова предложить своим клиентам окна из профиля ведущих производителей, которые будут оборудованы стёклами, тонированными теми способами и цветами, которым отдаст предпочтение покупатель.