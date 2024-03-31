Что нужно знать заказчику об установке пластиковых окон

Обычный человек, не мечтающий стать монтажником окон из ПВХ, удивится такой постановке вопроса. Множество специализированных фирм примет ваш заказ и отправит своих работников сначала на замеры, а затем на установку готовых изделий. При изготовлении окон вы вообще присутствовать не будете.

Это верно, но при эксплуатации окон могут проявиться серьезные дефекты, которые влияют на сохранение комфортного микроклимата в комнате и на отсутствие звуков улицы в вашей спальне в период вашего сна.

Измерение оконного проема

Его не нужно делать самостоятельно, вы можете не знать необходимых допусков. То, что вас должно интересовать, это геометрия проема. Приветствуется идеальный прямоугольник или квадрат, но современное крупноблочное и панельное строительство может выдать и параллелограмм. Для установки окон из ПВХ это дополнительная проблема.

Если вам не повезло с прямоугольным проемом, не беда, окно сделают с незначительным припуском. Запомните, измерение оконного проема – важная операция, обеспечивающая отсутствие сквозняков и беспокоящего шума в дальнейшем.

Удаление оконного заполнения

При удалении оконного заполнения учитывают необходимость его дальнейшего использования:

Удаляют без повреждения конструкции окна для возможности в дальнейшем установить его, например, в загородном доме. Крепления при этом аккуратно удаляют. Если дальнейшее использование окна не предусматривается, то повреждают конструкцию окна в нужных местах, демонтируют и выносят фрагменты к месту сбора строительного мусора.

При обоих способах строительного мусора в комнате добавится. Помня об этом, приготовьтесь:

оставить свободное пространство в месте проведения работ;

положить на пол материал для сбора мелких цементных крошек и пыли, закрыть тканью мебель и приборы освещения;

удалить из комнаты бытовую электронику (радио, телевизор, ноутбук).

Установка новых окон

Когда к вам домой привезут новые окна ПВХ, монтажники еще раз проверят соразмерность окна его монтажному месту.

Внутренняя поверхность оконного проема, после демонтажа старого окна, очищается при помощи пылесоса.

Установка окна включает операции:

Монтаж рамы окна, производимый с контролем ее вертикальности в двух плоскостях специальным инструментом. Монтаж прокладок между рамой и проемом для предотвращения попадания влаги. Установка крепежа. Заполнение шва между рамой и проемом монтажной пеной, герметизация силиконом стороны, обращенной на улицу. Вставка стеклопакетов.

Финальные операции

После установки оконной рамы и заполнения следует:

закрепить декоративные накладки по периметру окна и подоконную доску;

добиться свободного и плавного закрывания створок окна;

снять со стекла защитное покрытие.

По завершении работ, если отсутствуют замечания, монтажники предоставляют оформленный акт, в котором расписываются сами и получают подпись заказчика.

Какой сезон более благоприятен для установки окон из ПВХ

Вы удивитесь, но холод более благоприятен для монтажа окон из ПВХ. Не бойтесь выстудить комнату, замена окон произойдет за несколько часов. Если вы меняете сразу два или три окна, делайте это по очереди.

В чем вы выигрываете:

скорость производства оконных блоков зимой выше;

наличие выгодных предложений на рынке;

брак при установке проявляется быстрее: скопление влаги в местах с нарушением изоляции; потери тепла в негерметичных примыканиях оконной рамы и проема.

Важно!

В холодное время года швы герметизируют морозостойкой монтажной пеной.

Многие фирмы устанавливают гарантийный срок на свои изделия и в пределах этого срока производят бесплатное техническое обслуживание окон из ПВХ.

В зависимости от сезона и срока эксплуатации, заполнение швов изменяет свой объем. Это требует проведения технического обслуживания окна из ПВХ каждое полугодие.