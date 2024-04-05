Зимний монтаж окон

Зимой обогрев помещений становится одним из самых важных моментов. Кто-то производит замену окон с наступлением первых заморозков, а кто-то предпочитает дождаться весны.

Из-за чего люди опасаются зимнего монтажа окон?

Одна из основных причин отказа от монтажа окон ПВХ зимой – опасение сильно охладить помещение за то время, пока происходит установка окон. Но бояться этого едва ли стоит, так как в процессе монтажных работ помещение остаётся открытым обычно не более получаса. За это время комната и уж тем более вся квартира сильно остыть не успеют.

Установку пластиковых окон допускается вести при температуре не ниже минус 15C. Это связано с тем, что зимняя пена для монтажа, которую используют профессионалы, при этой температуре сохраняет свои параметры (схватывание с поверхностью и расширение).

Установка окон ПВХ зимой имеет ряд преимуществ по сравнению с летним монтажом. Главное преимущество установки пластиковых окон зимой по сравнению с летом заключается в возможности сразу же проверить качество нанесения монтажной пены, так как наличие продувания в районе окна ПВХ будет заметно непосредственно после установки. Многие сотрудники оконных фирм именно по этой причине заказывают окна зимой.

Помимо преимущества по технологии установки, можно отметить ещё 2 важных момента: зимой цены на окна, как правило, самые низкие; срок выполнения заказа не превышает одной недели. Менять окна зимой – безопасно и выгодно.